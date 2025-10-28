Считается, что энергия Луны может влиять на успешность дел, поэтому начинать их рекомендуют в период ее роста. Лунный календарь от астролога Сони Мазетовой подскажет, в какие дни ноября 2025 года лучше планировать важные начинания и дела, а в какие не стоит.

Неблагоприятные дни в ноябре 2025 года

В ноябре начинается период замедления. С 9 ноября Меркурий разворачивается назад: это время пересмотра дел, возвращения к старым проектам и внимательного отношения к деталям.

С 11 ноября по март 2026 Юпитер идет в обратном движении в знаке Рака, и это переводит фокус внутрь на дом, семью, чувства и личную стабильность.

К 27 ноября Сатурн завершает свой ретроградный путь, помогая расставить точки и навести порядок там, где дела давно тянулись.

Ноябрь и декабрь — время внутреннего обзора. Многое встает на паузу для осознания, что для нас является ростом и какие убеждения на самом деле важно. Это не период больших стартов, а момент для коррекции, завершения и переосмысления.

Темы дома и семьи выходят на первый план. Важно уделить внимание бытовым вопросам, комфорту, эмоциональной безопасности. Стоит быть аккуратнее в делах, документах и переписке: время возвращает нас к тому, что требует доработки.

Финал ноября приносит ощущение завершения. Хороший момент, чтобы закрыть долги, вернуть равновесие, освободиться от того, что тянуло назад. Эти недели даны, чтобы все расставить по своим местам, спокойно и без спешки.

22 октября — 4 ноября — растущая Луна

Энергия растущей Луны направлена на новые дела, организм накапливает силы, иммунитет укрепляется. Но из-за активизации процессов может появиться бессонница, а у некоторых возможны резкие перепады настроения. Этот период рекомендуется использовать для начинаний и физической активности.

5 ноября — полнолуние

Этот день — пик эмоций и напряжений. Эмоции накаляются, возрастает вероятность конфликтности. У многих повышается тревожность и появляется раздражительность. Могут появиться головные боли, скачки давления. Ухудшается сон, возможны бессонница или яркие сны. В этот день рекомендуется пить больше воды, избегать перегрузок и не вступать в споры.

8–20 ноября — убывающая Луна

Убывающая луна — время очищения, когда лучше завершить старое. Организм начинает избавляться от лишнего, возможны головные боли из-за процесса очищения. Могут возникнуть эмоциональные спады и усталость. Рекомендуется практиковать детокс, избегать перегрузок и завершать дела.

20 ноября — новолуние

Новолуние или 1-е лунные сутки — это время очищения и перезагрузки. В этот период может наблюдаться упадок сил, слабость, сонливость или усталость. Могут обостриться хронические болезни, возникнуть апатия, снизиться настроение. Есть вероятность понижения давления и появления головокружений. Будет полезно больше отдыхать, правильно питаться и избегать стрессов.

Лунные ритмы влияют на эмоции, тело и даже успех в делах. Луна управляет умом и эмоциями. Ее циклы отражаются на нашем настроении, снах и самочувствии.

Наиболее благоприятные дни в ноябре 2025 года

3, 7, 9, 14, 17, 19, 25 ноября — благоприятные дни.

День с энергией победы — уникально сильные лунные сутки, способствующие успешному результату в делах. На эти дни хорошо планировать любые начинания, важные события и мероприятия. Так вы максимально усилите их энергию и собственный потенциал.

Для операций

Лучшие дни: 4, 8, 23 ноября.

Хорошие дни: 3, 9, 11, 13, 21, 22, 25 ноября.

Плохие дни: 5, 7, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 29 ноября.

Для стрижек и окрашиваний

Лучшие дни: 3, 2, 30 ноября.

Хорошие дни: 1, 2, 7, 10, 17, 23, 28 ноября.

Плохие дни: 11, 12, 15, 29 ноября.

Для маникюра

Лучший день: 27 ноября.

Хорошие дни: 3, 6, 9, 10, 17, 23, 30 ноября.

Плохие дни: 11, 12, 15, 29 ноября.

Для крупных покупок

Лучшие дни: 3, 9, 23, 25, 30 ноября.

Хорошие дни: 2, 4, 7, 8, 10, 13, 21, 22, 26, 27, 28 ноября.

Плохие дни: 5, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 29 ноября.

Для путешествий

Лучший день: 25 ноября

Хорошие дни: 3, 4. 7, 8, 9, 13, 21, 23, 26, 27, 28, 30 ноября.

Плохие дни: 5, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 29 ноября.

Для посевов и посадок

Лучшие дни: 3, 24, 28 ноября.

Хорошие дни: 2, 5, 19, 20, 22, 23, 25, 30 ноября.

Плохие дни: 1, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 29 ноября.

1, 2, 6, 10, 15, 16, 21, 26 ноября — неблагоприятные дни.

День «пустые руки» — это максимально пустые по результатам лунные сутки. В эти дни тоже можно планировать дела, но знайте, что планеты не будут прилагать усилия, чтоб помочь вам. Такие дни больше подходят для продолжения и рутины. Результат начинаний скорее всего не принесет результат.