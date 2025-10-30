Почему луна становится Охотничьей и когда это происходит? Раскроем эти и другие секреты, связанные с полнолунием в ноябре 2025 года, в данном материале.

Какого числа полнолуние в ноябре 2025 года

Какого числа полнолуние в ноябре 2025 года, выяснить несложно. Достаточно заглянуть в лунный календарь: согласно нему, в эту фазу спутник Земли войдет 5 ноября.

Фазы Луны в ноябре 2025 года

Всего у Луны бывает четыре фазы: новолуние, растущая луна, полнолуние и убывающая луна. Ноябрь начнется с фазы растущей луны. В полнолуние, 5 ноября, ее рост прекратится и Луна пойдет на убыль. Эта фаза продлится с 6 по 19 числа, полнолуние. После этого наступит новолуние, и цикл начнется заново.

Когда следующее новолуние в 2025 году

Новый лунный цикл начнется 20 ноября. В этот день различить лунный диск на небосводе не получится, но вскоре после этого луна начнет постепенно расти.

Суперлуние — 2025

В этот раз полнолуние станет еще и суперлунием: это состояние спутника, когда он находится в перигее — то есть в ближайшем к Земле положении. Когда это случается, создается впечатление, что луна стала крупнее и ярче.

Что такое луна Охотника

Полнолуние в ноябре 2025 года носит имя «луна Охотника». Этот феномен так окрестили индейцы. Они связывали астрономические явления с природными, в результате чего каждый месяц находящаяся в фазе полнолуния Луна могла получить имя в честь определенной традиции, связанной с бытом индейцев — например, охотой.

Почему полная луна в ноябре называется Охотничьей

В этот период у индейцев особенно активно шла охота, что тоже играло важную роль в их жизни. Считалось, что чем ярче Луна, тем успешнее будет охота. Отлично подмечено — в ноябре часто бывают суперлуния. Однако есть еще одна особенность. Обычно полнолуние в ноябре называют Бобровой луной. Однако этот год — исключение, ведь ноябрьскому полнолунию предшествовала Урожайная луна в октябре. Только при таком условии название полнолуния меняется с Бобровой луны на луну Охотника.

Как еще называют полнолуние в ноябре

Поскольку в ноябре вся природа и люди начинают ощущать влияние приходящей зимы, луну Охотника также называют Морозной. Иные этносы тоже давали ноябрьскому полнолунию свое имя: например, встречаются такие варианты, как луна Торговли, Молочная луна и другие.

Когда следующее полнолуние 2025 года: Холодная Луна

Холодная луна — это заключительное полнолуние года. В этот раз она придется на 5 декабря.