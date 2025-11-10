Baltijas balss logotype
Когда следует обрабатывать яблоню от парши 0 1203

Дом и сад
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Когда следует обрабатывать яблоню от парши

Одна из самых серьезных болезней, которые могут поражать яблони, — это парша. В природе существует 17 генов, которые обеспечивают яблоням иммунитет к парше, и при комбинировании этих генов селекционеры научились выводить сорта, устойчивые к этой болезни.

Чем надо обрабатывать сад

Обработка сада осенью поможет предотвратить зимовку спор и очистит деревья от микроорганизмов, что положительно скажется на их состоянии и поможет лучше перенести зиму. Сначала необходимо очистить сад от опавшей листвы и сухих веток, так как именно там споры зимуют. Листья, ветки и зараженные плоды лучше всего сжечь, поскольку без тщательной уборки все дальнейшие действия будут неэффективны.

«Я готовлю крепкий раствор мочевины 1 кг на 10 л и опрыскиваю деревья после листопада, — советует садовод Светлана Самойлова. — Затем можно побелить, либо обмотать нетканым бинтом для защиты от морозобоин».

Правильное время для обработки сада

Самое главное — найти время, чтобы не было дождей. Это сделать осенью не так-то просто. Вам нужны как минимум сутки сухой погоды.

«Сутки без осадков - этого вполне достаточно, чтобы препарат впитался. В идеале — повторить опрыскивание в конце марта-апреле до набухания почек», — подчеркивает Самойлова.

Обработку весной следует проводить примерно в конце марта - начале апреля, когда дерево еще не проснулось. Идеальная температура для развития спор колеблется от 18 до 23 градусов, и именно в этот период цветения чаще всего происходит заражение. Поэтому, если упустить время весной, осенью вместо плодов можно наблюдать лишь черные комки.

#полезно знать
