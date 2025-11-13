Это действительно так, что подтверждают недавние исследования ученых из Университета Тулейна в США, опубликованные в журнале Atherosclerosis («Атеросклерозис»).

Исследователи проанализировали данные свыше 450 тысяч взрослых участников. Участников опросили о наличии сердечно-сосудистых заболеваний в семейном анамнезе, факторах риска, а также о привычках и образе жизни, в частности, выяснили, как часто они поднимаются по лестнице пешком.

После анализа полученных данных ученые пришли к выводу, что риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на 20%, если ежедневно преодолевать хотя бы 50 ступенек пешком.