С возрастом нарушаются механизмы терморегуляции: организм теряет способность эффективно поддерживать свою температуру как в жару, так и в холод.

«Кожа становится тоньше, замедляется метаболизм, ухудшается работа кровеносных сосудов, возникают хронические заболевания, уменьшается мышечная масса и так далее.

Поэтому человеку может быть холодно даже в теплую погоду», — поясняет врач по медицинской профилактике Александра ЖУКОВСКАЯ.

Рекомендуется носить теплые носки, когда температура воздуха опускается ниже +10°C, а о необходимости шапки и шарфа стоит задуматься, когда на улице 0 градусов и ниже. Жизнь продолжается — жизнь меняется…