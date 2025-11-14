Объем памяти человека можно оценить лишь в очень грубых рамках, поскольку наше понимание ее структуры все еще ограничено. Оценка, представленная в 2015 году в Институте биологических исследований Дж. Солка (Калифорния, США), основывается на предположении, что процесс запоминания связан с образованием синаптических связей между нейронами.

Тщательный подсчет синапсов в небольшой области мозговой ткани показал, что их количество может достигать 2–3 квадриллионов (2,5×1015) — примерно по 25 тысяч на каждый нейрон. У синапсов имеется два-три десятка различных состояний, что позволяет хранить 4–5 бит информации. Таким образом, общая емкость мозга составляет около 1015 бит, что эквивалентно 1 петабайту. Это примерно соответствует тысяче жестких дисков большой емкости.

В основном эта память отвечает за функционирование организма. То, что мы можем вспоминать осознанно, составляет лишь ничтожную часть этого объема. Переполнить мозговое хранилище избыточными воспоминаниями вряд ли возможно, так как сам процесс запоминания — формирование синаптических связей — происходит довольно медленно.