Приятно, когда овощной бульон всегда под рукой — для супов, соусов, ризотто и рагу. И действительно, не следует выбрасывать овощи после того, как бульон был сварен. У них есть, как минимум, пять замечательных применений.

Какие овощи подходят для бульона?

Для приготовления овощного бульона в первую очередь необходимы коренья — так называемые суповые коренья (пастернак, сельдерей, петрушка, морковь). Однако часто бульон варят из самых доступных и привычных овощей, которые всегда под рукой. Морковь, репчатый лук и картофель составляют наиболее распространённую основу для бульона. Их можно разбавить клубневым и черешковым сельдереем, фенхелем, луком-пореем, кабачками, капустой, шпинатом, тыквой, мангольдом, сладким перцем и помидорами, включая вяленые, которые придают насыщенный вкус умами. Всё зависит от сезона, вкусовых предпочтений и планов на дальнейшее использование. Если вы готовите бульон «общего назначения», лучше избегать добавления сладкого перца и любой капусты, так как их характерный вкус может затмить остальные ингредиенты.

При варке бульона важно, чтобы ингредиенты полностью раскрыли свой аромат и вкус. Для этого помещайте овощи в кастрюлю с холодной водой и слегка подсолите её. Если же овощи положить в кипящую воду, они не так охотно отдадут свой аромат и вкус.

Предварительно овощи можно обжарить на сухой сковороде или с каплей растительного масла, а затем использовать для приготовления бульона. Однако при обжаривании, особенно морковка и лук, становятся сладковатыми, что не всегда уместно.

Итак, мы сварили овощной бульон, проварив овощи около 30 минут. Бульон процедили, а овощи откинули на сито. Бульон можно использовать сразу или, охладив до комнатной температуры, отправить в холодильник или даже в морозильник. Но что делать с оставшимися овощами? Очевидно, что они уже не будут столь вкусными, но их можно использовать для приготовления других замечательных блюд.

Что можно приготовить из овощей, оставшихся после варки бульона

Овощные фрикадельки

Овощи промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Нарежьте их крупно и смешайте с домашним творогом или рикоттой, натёртым твёрдым сыром, панировочными сухарями и щепоткой соли. Вымешайте до однородной массы, сформируйте шарики размером с крупный грецкий орех, обваляйте в панировочных сухарях и стряхните излишки. Переложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, и запекайте в разогретой до 180 °C духовке в течение 20 минут.

Чтобы масса лучше держалась, можно добавить в неё яйцо, взбитое до однородности. Фрикадельки можно также жарить или готовить во фритюре.

Открытый овощной пирог в стиле французского киша

Отличная идея для вегетарианской выпечки. Овощи промокните бумажным полотенцем, нарежьте и перемешайте со смесью из яйца, сливок, натёртого твёрдого сыра, соли и свежемолотого чёрного перца. Основу из песочного теста, выложенную в жаропрочную форму, наколите вилкой и подпеките до золотистого цвета. Заполните «корзинку» из теста подготовленной массой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 35-40 минут или до полной готовности.

Вместо одного большого пирога можно сделать и порционные мини-киши, используя те же ингредиенты. Если начинка кажется вам слишком пресной, добавьте в неё порошок карри, тимьян или молотую паприку.

Брускетты с овощами

Из оставшихся овощей можно приготовить вкусные брускетты. Овощи промокните бумажным полотенцем, нарежьте крупными кусками и обжарьте на сливочном масле. Натрите поджаренный зерновой хлеб чесноком. Выложите тёплые овощи, сбрызните оливковым маслом «экстра вирджин», мелко натёртым сыром, например, пекорино, и, если хотите, мелко нарезанным красным перцем чили (с семенами или без).

Ленивые вареники с овощами

Этот рецепт позволяет одновременно использовать овощи, оставшиеся после приготовления бульона, и чёрствый пшеничный хлеб. Овощи промокните бумажным полотенцем. Замочите хлеб в тёплом молоке или воде и хорошо отожмите, чтобы он превратился почти в пасту. Смешайте с измельчёнными овощами, взбитым до однородности яйцом и небольшим количеством натёртого твёрдого сыра, солью, свежемолотым чёрным перцем и щепоткой тёртого мускатного ореха. Сформируйте из массы небольшие шарики или клецки и отварите в бульоне. Подавайте ленивые вареники с овощами со сливочным маслом или сметаной. Либо откиньте отваренные вареники на дуршлаг, а затем обжарьте со сливочным маслом до золотистого цвета.

Овощная запеканка

Взбейте овощи из бульона в чаше блендера до однородной массы. Добавьте немного отварного картофеля, грубо размятого толкушкой, чтобы смесь стала более плотной и однородной по текстуре. Приправьте солью, свежемолотым перцем и сушёным чесноком. Перемешайте с взбитым до однородности яйцом, нарезанным беконом или кубиками варёной ветчины, курицы или даже мяса. Переложите в жаропрочную форму, смазанную растительным маслом, и посыпьте панировочными сухарями, смешанными с измельчённым фундуком или кешью. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25-30 минут или до полной готовности. Подавайте с любимым соусом и мелко нарезанными пряными травами.