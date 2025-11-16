Baltijas balss logotype
Что вызывает куриную слепоту? 0 185

Дом и сад
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что вызывает куриную слепоту?

По множеству причин.

 

«Не смотри на эти желтые цветы — ослепнешь», — многие из нас, вероятно, помнят эту детскую страшилку, которая, как и многие другие, имеет под собой реальную основу.

Лютик едкий, который цветет на лужайках в начале лета и известен в народе как «куриная слепота» или курослеп, действительно ядовит: сок этого растения способен вызвать слезотечение, резь и боль в глазах, а также кожные ожоги.

Совершенно иначе проявляется одно из нарушений зрения, не имеющее отношения к лютику, но также называемое куриной слепотой, или, по медицинской терминологии, гемералопией или никталопией. Люди, страдающие этой проблемой, испытывают трудности с видением в сумерках и при слабом освещении, а в полной темноте иногда и вовсе теряют зрение. Вероятно, столь необычное название заболевание получило благодаря курам, которые, будучи дневными птицами, не видят в темноте (хотя им, в отличие от человека, это и не требуется).

Гемералопия может проявляться в различных формах, включая врожденные. Куриная слепота может быть симптомом различных заболеваний глаз и других недугов, малокровия, истощения организма, но чаще всего это расстройство зрения связано с нехваткой или отсутствием витамина А в организме.

Дело в том, что витамин А, также известный как ретинол, является компонентом зрительного пурпура — вещества, содержащегося в рецепторах сетчатки и отвечающего за сумеречное и ночное зрение. Куриная слепота обычно обостряется ранней весной, когда нам не хватает витаминов. В этот период на помощь приходят такие продукты, как печень трески, яйца, молоко, морковь, тыква, зеленый салат и помидоры.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
