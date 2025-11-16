Baltijas balss logotype
Откуда произошло название «болгарка»? 0 332

Дом и сад
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Откуда произошло название «болгарка»?

Из-за страны производства.

 

Первые угловые шлифовальные машины, которые появились в СССР, были произведены в Болгарии. Официальное название этого устройства — угловая шлифовальная машина — было разработано в 1954 году немецкой компанией FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, и во многих странах этот инструмент известен как «флекс».

В Советском Союзе он начал использоваться в 1970-х годах, когда предприятие Sparky Eltos в болгарском городе Ловеч наладило выпуск подобных инструментов.

Согласно стране-производителю, этот инструмент стал называться болгарской пилой, а позже просто «болгаркой». Это название стало популярным исключительно в постсоветских странах.

#история #производство #техника
