Взрослые нередко сдерживают свои эмоции, находясь рядом с детьми, чтобы не вызывать у них тревогу и страх, глядя на обеспокоенных родителей. Тем не менее, дети всё равно чувствуют, что что-то идёт не так, и это происходит не только потому, что они подслушивают разговоры.

Психологи из Университета штата Вашингтон провели эксперимент с участием 107 родителей и их детей в возрасте от 7 до 11 лет. Исследователи анализировали, как дети взаимодействуют с родителями в состоянии стресса и без него, создавая для родителей неприятные ситуации, такие как необходимость публичного выступления с каким-либо сообщением. Дети обсуждали с родителями важные для них темы, при этом в некоторых случаях родителям предлагали подавлять свои стрессовые эмоции.

Для оценки уровня стресса у детей и родителей использовались датчики, фиксировавшие физиологические показатели. Кроме того, общение записывалось на видео, и затем это видео показывали независимым наблюдателям для оценки семейного взаимодействия. В статье, опубликованной в Journal of Family Psychology, говорится, что когда родители подавляли свой стресс, их общение становилось менее искренним и открытым: дети как бы отстранялись от родителей. Это объясняется тем, что подавление эмоций требует психологических ресурсов, в результате чего родители начинают общаться с детьми более формально, и дети это ощущают, отвечая аналогично.

Кроме того, дети явно испытывали стресс, общаясь с родителями, которые старались скрыть своё беспокойство. При этом уровень стресса был ниже при взаимодействии с отцами, чем с матерями, вероятно, потому что матери в целом общаются более открыто, и изменения в их манере общения вызывают большее беспокойство. В итоге можно сделать вывод, что на тревожный вопрос ребёнка о том, что произошло, лучше не отвечать, что всё в порядке, а постараться ответить честно, чтобы избежать накопления семейного стресса.