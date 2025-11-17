Ранее мы упоминали, что беспокойный ночной сон может негативно сказаться на здоровье сердца: у людей, часто просыпающихся ночью, наблюдаются нарушения сердечного ритма, а у тех, кто страдает бессонницей, увеличивается риск мерцательной аритмии.

Если ночной сон не удался, возможно, стоит попробовать вздремнуть днём — тем более, что дневной сон оказывается весьма полезным для сердечно-сосудистой системы. Например, существуют данные, что короткий дневной отдых может помочь снизить кровяное давление.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Heart, проведённое учеными из Университета Лозанны, показывает, что у людей, регулярно спящих днём, значительно ниже риск сердечных приступов, инсультов и других заболеваний. Авторы работы проанализировали медицинские данные более 3400 участников в возрасте от 35 до 75 лет, одновременно опрашивая их о качестве сна.

Выяснилось, что у тех, кто хотя бы раз или два в неделю дремлет днём, вероятность сердечно-сосудистых проблем на 48% ниже по сравнению с теми, кто не спит в течение дня. При этом, как правило, такие дневные сны не превышают одного часа, а иногда для отдыха достаточно всего пяти минут. Более частый или длительный дневной сон не оказывал значительного влияния на статистику сердечных приступов, так что для «сонной» поддержки сердца требуется совсем немного времени.