17 ноября православные верующие вспоминают события, связанные с двумя великомучениками — епископом Никандром Мирским и пресвитером Ермеем. В народном календаре этот день называется Еремин день. В прошлом люди опасались покидать свои дома, чтобы не допустить проникновения темных сил.

Епископ Никандр и пресвитер Ермей были соратниками святого Тита, ученика святого апостола Павла. Как и они, великомученики активно проповедовали христианство.

Их искренние проповеди привели к тому, что многие язычники приняли православие. Когда власти, поклонявшиеся идолам, узнали о деятельности Никандра и Ермея, они приказали арестовать проповедников и заключить их в тюрьму.

Уговорами отречься от веры и пытками не удалось сломить дух последователей святого Тита. После жестоких истязаний и мучений, которым подвергли двух великомучеников, они были убиты.

Еремин день: традиции народного календаря

В народе праздник, связанный с великомучеником Ермеем (Еремеем), называли как «Еремин день», так и «Ерема – сиди дома», а также просто «Ерема». Люди считали это время особенно опасным.

Согласно преданиям, в этот период по земле бродила различная нечисть. Злые духи всеми силами стремились проникнуть в дома, поэтому народ старался не выходить за порог.

Наши предки опасались встретиться с полевиком или межевиком — так в старину называли хозяев полей, охранявших свои территории. Опасными считались перепутья дорог, у которых был свой хозяин, именуемый пострелом. Он мог наслать на людей порчу и болезни.

Встречи с пострелом и межевиком не сулили ничего хорошего. Поэтому все планы, связанные с дорогами, старались перенести на другое время. «Призрачны околицы в этот день», — говорили наши предки. Считалось, что ближе к ночи на «охоту» выходят колдуны, ведьмы и другие персонажи, пришедшие из языческих времен.

Старцы утверждали, что нечистая сила, бродящая в Еремин день, охотится за огнем. Поэтому народ внимательно следил за пламенем, которое в недобрых руках могло принести немало бед. «Светец, крепко держи лучину, чтобы ни нагаринки из избы не утянула нечистая сила».

В Еремин день крестьяне не спускали глаз с печей. Если кто-то из соседей приходил за огнем, то получал категорический отказ. «От искры пожар рождается», «Искра мала велик пламень родит», — говорили в старину.

Ерема – сиди дома: занятия в этот день

Поскольку Еремин день считался опасным, народ проводил его дома. Хозяйки занимались уборкой и готовкой, а мужчины наводили порядок в хлеву и во дворе. В этот день полагалось проверить охотничье и рыболовное снаряжение, чтобы быть готовыми к мужским делам. Матери обучали дочерей рукоделью, а отцы рассказывали сыновьям о тонкостях охоты и рыбалки.

Вечер обычно посвящали семейным посиделкам. Пока хозяйки накрывали на стол и заваривали травяной чай с медом, старики развлекали внуков сказками и небылицами. Еремин день сплачивал семьи — предчувствие опасности всегда сближает людей.

Чтобы защититься от нечистой силы, использовали различные обереги. Над входом и под окнами рисовали кресты, а на подоконниках обязательно лежали веточки рябины, которые считались мощными защитниками.

К рябине у наших предков было особое отношение. Она не только защищала от злых духов, но и помогала при простудах, болях в суставах и желудке. Из ягод готовили вкусные настойки.

От злых духов также защищались змеиными шкурами, которые приносили из леса после линьки пресмыкающихся. Их вместе с подковами вешали над входной дверью. Однако главными защитниками во все времена считались молитвы и нательный крест.

Несмотря на то что православная церковь не одобряла этого, в Еремин день женщины и девушки часто обращались к колдуньям и знахаркам. Барышни просили погадать на суженых, а женщины искали помощи в семейных делах.

Ерема – сиди дома: народные приметы

Как правило, в Еремин день погода отражала общее настроение. «По-за порогу крутит, мутит, беспутит». О том, чего ожидать от природы, «рассказывали» облака. Если они были волнистыми, это предвещало ненастные дни.

Если в Ерему – сиди дома шел снег, народ понимал, что зима будет щедрой на такие осадки. Если вороны начинали каркать, это означало, что скоро пойдут дожди. Если коты злились и прижимались к печам, это предвещало скорое похолодание.

Ерема – сиди дома: что нельзя делать

Если в Еремин день людям не удавалось остаться дома, они выходили за порог с молитвами. В это время старались не разговаривать с незнакомыми людьми. В Еремин день также запрещалось:

Брать в долг деньги и одалживать самим — это приведет к разорению.

Начинать какие-либо дела — они завершатся разочарованием.

Свататься, венчаться — такие браки недолговечны.

Ссориться, особенно супругам — любой, даже самый мелкий конфликт, затянется надолго.

В старину в Еремин день не принимали гостей и сами никого не посещали, чтобы сохранить счастье и покой в семье.