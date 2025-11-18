18 ноября в православных храмах отдают дань уважения святителю Ионе, который жил в XV веке и оставил значимый след в истории православия своими добрыми делами. В народном календаре этот день известен как день Ионы. В прошлом девушки, надеясь встретить достойных женихов, загадывали желания, а женщины готовили блюда из редьки.

18 ноября православные верующие отмечают день святителя Ионы, который был архиепископом Новгородским и игуменом Отенской пустыни. Из исторических источников известно, что Иона в юности остался сиротой и был воспитан благочестивой вдовой. Благодаря её заботе он стал праведным человеком и получил дар чудотворения.

Одним из чудес, запечатлённых в православной истории, стало прекращение мора, унесшего жизни около 250 тысяч жителей Новгородских земель. Болезнь прекратилась после того, как Иона совершил крестный ход в Зверин монастырь. Летопись, описывающая жизнь святого, также упоминает исцеления, происходившие у его гроба.

День Ионы: традиции народного календаря

В день Ионы девушки обращались с молитвами к святому, прося его о хороших мужьях. Православные обычаи часто переплетались с языческими традициями. Чтобы узнать, сбудутся ли их мечты о будущих спутниках, девушки разбрасывали по двору мелкие предметы: монеты, булавки, бусины. Это служило своеобразным приглашением для потенциальных женихов.

По обычаю, девушки, мечтающие о замужестве, вставали до рассвета, чтобы успеть провести свои ритуалы до прихода парней. Молодые люди также не оставались в стороне и вставали рано, чтобы прогуляться по деревне и заглянуть в дворы, где жили симпатичные им девушки. Увидев бусины или мелочь, они могли без опасений прийти свататься, зная, что девушка готова к замужеству.

Существовала примета: если в день Ионы по улице пройдет шумная компания или с грохотом проедет повозка, это предвещает богатого мужа. Если же за калиткой будет тихо, это может означать, что семью ждут финансовые трудности.

Что можно делать в день Ионы

В это время завершался сбор редьки, которую ценили за её питательные и вкусовые качества. У каждой хозяйки были свои рецепты приготовления блюд из редьки, но в целом процесс сводился к тому, что овощ сначала терли, солили и выжимали из него горький сок, а затем добавляли различные ингредиенты.

В день Ионы было принято готовить блюда из редьки. Если этого не сделать, можно не рассчитывать на удачу и счастье в ближайшее время.

В народе сохранилось множество поговорок о редьке, многие из которых актуальны и сегодня. «Врет, как редьку садит»; «Горька редька, а едят, горько замужем, а идут»; «Горькая, как редька»; «Добра и редька, коль не поймали рыбки»; «Два листа капусты, да редьки хвост на Великий пост».

Редька действительно выручала в период постов, становясь основным блюдом на столе.

День Ионы: народные приметы

Наши предки знали: если в день Ионы начинается снегопад, зима будет снежной и морозной, а озимые культуры будут хорошими. Если на водоемах к этому времени образуются торосы, это предвещает хороший урожай пшеницы.

Если в день Ионы на реках не видно льда, то рассчитывать на хороший урожай не стоит. О близкой оттепели свидетельствовали деревья, покрытые инеем.

День Ионы: что нельзя делать

В прошлом считалось, что в день Ионы нельзя подписывать какие-либо документы. Существовало поверье, что нечистая сила может украсть подпись, а последствия этого могут быть ужасными.

Старцы утверждали, что в этот день не следует приобретать крупные вещи, так как они могут оказаться некачественными, а деньги не вернуть. Также запрещалось поднимать веник, найденный во дворе или рядом с ним, так как это могло привести к порче.

Находку следовало отнести к местной знахарке, которая сжигала её. Если этого не сделать, счастье, деньги и любовь могут покинуть дом.

Приметы, поверья, заговоры и запреты являются важными аспектами практически каждого народного праздника. В них много языческих мотивов. Верить в них или следовать им — дело каждого. Нам важно понять, как жили наши предки, что их радовало, что печалило и чего они боялись.