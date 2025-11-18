– Гипоаллергенные животные с шерстью не существуют. В США в 2000-х годах одна компания пыталась продавать гипоаллергенных кошек, но вскоре обанкротилась из-за судебных разбирательств с аллергиками.

Когда пять лет назад шиншиллы стали популярными, также утверждали, что они не вызывают аллергии благодаря уникальному составу шерсти, схожему с человеческим. Однако позже выяснилось, что у людей с аллергией возникает серьезная сенсибилизация к мышиным антигенам, что приводит к аллергическим реакциям.

Мифом является и гипоаллергенность «голых» кошек и йоркширских терьеров. Аллергены, как правило, содержатся в белках, находящихся в перхоти и слюне животных. Например, аллергия на кошек чаще всего связана с белком Fel d1, который вырабатывается слюнными и сальными железами этих животных.

В настоящее время в магазинах можно найти гипоаллергенные шампуни для животных, которые уменьшают аллергенную нагрузку на человека. Некоторые люди отмечают, что это помогает, но далеко не всем.