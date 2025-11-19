20 ноября православные верующие отмечают память Феодота Анкирского, который жил в III веке и пострадал за свою веру в Христа. В народном календаре этот день известен как Федотов день. В прошлом в это время люди старались избегать поездок и крупных покупок.

20 ноября православные христиане почитают великомученика Феодота Анкирского, который жил на рубеже III-IV веков и пострадал за свою веру в Бога.

В эпоху правления императора Диоклетиана христиане подвергались жестоким гонениям со стороны язычников. Феодот, владелец гостиницы в Анкире, оказывал поддержку православным, предоставляя им приют, одежду и деньги. Не боясь гнева властей, он принимал участие в погребении замученных христиан и поддерживал их семьи.

Когда Феодота арестовали и заключили в тюрьму, он не пытался уговорить язычников отпустить его на свободу. Великомученик стойко переносил пытки и ушел из жизни с молитвой на устах.

20 ноября верующие обращаются к иконе Пресвятой Богородицы «Взыграние младенца». С давних времен у этого святого образа просят помощи и советов в воспитании детей. К иконе приходят женщины, мечтающие о детях.

Народный календарь: Федотов день

Народный праздник, посвященный памяти святого великомученика Феодота Анкирского, называли «Федотов день», «Федот лед ведет», «Зимородок» и просто «Федот». Обычно в это время водоемы покрывались льдом. Считалось, что с 20 ноября (7 ноября по старому стилю) водяные, болотники, русалки и прочие темные силы, обитающие в реках и озерах, становятся безвредными для людей. До весны они уходят на дно и не беспокоят путников.

Тем не менее, страх не покидал наших предков: случались случаи, когда люди по неосторожности попадали в полынью или прорубь и не возвращались обратно, так как русалки уводили их на дно.

Православная церковь не одобряла гадания, но они все же имели место. Люди верили, что можно предсказать будущее и повлиять на свою судьбу, если заранее знать, что их ждет.

Федотов день был тем самым праздником, когда наши предки гадали. Для этого они отправлялись к проруби, огарком свечи очерчивали круг, садились на воловьи шкурки, которые приносили с собой, и терпеливо ждали водяного.

Считалось, что в это время он может не только рассказать о будущем, но и перенести человека на сотни километров. Как только гадание завершалось и люди получали желаемое, они должны были быстро произнести: «Чур сего места». Того, кто медлил, могли затащить на дно русалки.

В старину в Федотов день было принято развлекать детей загадками о льде. Например, такими: «Текло-текло – и легло под стекло»; «В огне не горит, в воде не тонет»; «Я вода, да по воде и плаваю».

Федотов день: народные приметы

Федотов день может весьма красноречиво «рассказать» о погоде. Наши предки знали: если к этому времени реки покрывались льдом, можно ожидать богатого урожая пшеницы летом. Если же льда не было, это вызывало грусть, так как предвещало долгую и суровую зиму со всеми ее последствиями.

Народ в Федотов день внимательно наблюдал за птицами и животными. Знали: если петухи начинают петь – к теплу. Если куры рано садятся на насест – будет сильный мороз. Если вороны прячут крылья под клюв – к холоду. Если коты злятся и шипят на хозяев – к снегу с дождем.

Кроме того, наши предки верили, что в ночь на Федота снятся вещие сны. Однако рассказывать о них никому не следовало, иначе они не сбудутся.

Что нельзя делать в Федотов день

Федотов день – это время для принятия важных решений. Поэтому 20 ноября наши предки старались не сомневаться в своих действиях. Замешкаешься, упустишь момент – потеряешь что-то очень важное.

В Федотов день запрещается:

Повышать голос на близких – это может привести к болезни.

Отказывать в помощи нуждающимся – в своем доме можно не рассчитывать на счастье и удачу.

Принимать подарки от незнакомцев – деньги могут покинуть дом.

Покупать дорогие вещи – они принесут неприятности и прослужат недолго.

Отправляться в путь – можно заблудиться и не вернуться домой.

Рыбакам запрещалось продавать рыбу, пойманную в этот день. Если нарушить этот запрет, о хорошем улове в ближайшее время можно забыть. Беременным женщинам старцы советовали в Федотов день избегать плохих мыслей, иначе ребенок будет чувствовать себя несчастным.