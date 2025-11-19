20 ноября православные верующие отмечают память Феодота Анкирского, который жил в III веке и пострадал за свою веру в Христа. В народном календаре этот день известен как Федотов день. В прошлом в это время люди старались избегать поездок и крупных покупок.
20 ноября православные христиане почитают великомученика Феодота Анкирского, который жил на рубеже III-IV веков и пострадал за свою веру в Бога.
В эпоху правления императора Диоклетиана христиане подвергались жестоким гонениям со стороны язычников. Феодот, владелец гостиницы в Анкире, оказывал поддержку православным, предоставляя им приют, одежду и деньги. Не боясь гнева властей, он принимал участие в погребении замученных христиан и поддерживал их семьи.
Когда Феодота арестовали и заключили в тюрьму, он не пытался уговорить язычников отпустить его на свободу. Великомученик стойко переносил пытки и ушел из жизни с молитвой на устах.
20 ноября верующие обращаются к иконе Пресвятой Богородицы «Взыграние младенца». С давних времен у этого святого образа просят помощи и советов в воспитании детей. К иконе приходят женщины, мечтающие о детях.
Народный календарь: Федотов день
Народный праздник, посвященный памяти святого великомученика Феодота Анкирского, называли «Федотов день», «Федот лед ведет», «Зимородок» и просто «Федот». Обычно в это время водоемы покрывались льдом. Считалось, что с 20 ноября (7 ноября по старому стилю) водяные, болотники, русалки и прочие темные силы, обитающие в реках и озерах, становятся безвредными для людей. До весны они уходят на дно и не беспокоят путников.
Тем не менее, страх не покидал наших предков: случались случаи, когда люди по неосторожности попадали в полынью или прорубь и не возвращались обратно, так как русалки уводили их на дно.
Православная церковь не одобряла гадания, но они все же имели место. Люди верили, что можно предсказать будущее и повлиять на свою судьбу, если заранее знать, что их ждет.
Федотов день был тем самым праздником, когда наши предки гадали. Для этого они отправлялись к проруби, огарком свечи очерчивали круг, садились на воловьи шкурки, которые приносили с собой, и терпеливо ждали водяного.
Считалось, что в это время он может не только рассказать о будущем, но и перенести человека на сотни километров. Как только гадание завершалось и люди получали желаемое, они должны были быстро произнести: «Чур сего места». Того, кто медлил, могли затащить на дно русалки.
В старину в Федотов день было принято развлекать детей загадками о льде. Например, такими: «Текло-текло – и легло под стекло»; «В огне не горит, в воде не тонет»; «Я вода, да по воде и плаваю».
Федотов день: народные приметы
Федотов день может весьма красноречиво «рассказать» о погоде. Наши предки знали: если к этому времени реки покрывались льдом, можно ожидать богатого урожая пшеницы летом. Если же льда не было, это вызывало грусть, так как предвещало долгую и суровую зиму со всеми ее последствиями.
Народ в Федотов день внимательно наблюдал за птицами и животными. Знали: если петухи начинают петь – к теплу. Если куры рано садятся на насест – будет сильный мороз. Если вороны прячут крылья под клюв – к холоду. Если коты злятся и шипят на хозяев – к снегу с дождем.
Кроме того, наши предки верили, что в ночь на Федота снятся вещие сны. Однако рассказывать о них никому не следовало, иначе они не сбудутся.
Что нельзя делать в Федотов день
Федотов день – это время для принятия важных решений. Поэтому 20 ноября наши предки старались не сомневаться в своих действиях. Замешкаешься, упустишь момент – потеряешь что-то очень важное.
В Федотов день запрещается:
Повышать голос на близких – это может привести к болезни.
Отказывать в помощи нуждающимся – в своем доме можно не рассчитывать на счастье и удачу.
Принимать подарки от незнакомцев – деньги могут покинуть дом.
Покупать дорогие вещи – они принесут неприятности и прослужат недолго.
Отправляться в путь – можно заблудиться и не вернуться домой.
Рыбакам запрещалось продавать рыбу, пойманную в этот день. Если нарушить этот запрет, о хорошем улове в ближайшее время можно забыть. Беременным женщинам старцы советовали в Федотов день избегать плохих мыслей, иначе ребенок будет чувствовать себя несчастным.
