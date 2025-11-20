О пользе уксуса начали говорить еще в 1980-х годах, когда была опубликована книга американского натуропата Джарвиса.

– Он утверждал, что употребление уксуса способствует нормализации работы пищеварительной системы, – делится мнением к. м. н. Константин Спахов. – Исследования на животных подтвердили, что уксусная кислота действительно препятствует накоплению жировых отложений.

Затем были проведены два исследования на людях в Японии и Иране. Ученые пришли к выводу, что на фоне диеты уксус способствует снижению веса и улучшению показателей крови. Однако речь идет именно о натуральном яблочном уксусе (1–2 ч. л. на стакан воды).

Тем не менее, его не обязательно пить. Можно просто добавлять уксус в различные блюда.