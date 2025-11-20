Хотя до нового дачного сезона еще далеко, многие садоводы с ностальгией вспоминают ушедшее лето и начинают обустраивать огороды на подоконниках и других свободных местах. При этом некоторые из них не ограничиваются простыми культурами, а стремятся вырастить экзоты, которые не могут расти на даче. Ассортимент таких растений с каждым годом расширяется. Что же способствует этой тенденции и какие экзоты можно вырастить в обычной квартире, не превращая ее в тропическую оранжерею? Обсуждаем с экспертом.

Михаил Воробьев, агроном, делится своим опытом:

— В число теплолюбивых плодовых растений, которые могут дать хороший урожай в домашних условиях при минимальном уходе, входят абрикос, апельсин, лимон, мандарин, персик и хурма. Их косточки легко прорастают в горшках. Однако с мандаринами могут возникнуть некоторые сложности. Это связано с тем, что мандарин относится к туговсхожим растениям, и для посадки нужно выбирать самые крупные семена только из спелых и мягких плодов. Отобранные семена обязательно следует замочить в воде для набухания, а при посадке заглублять их не более чем на 3 сантиметра.

Сегодня в список растений, которые можно выращивать в квартире, помимо уже упомянутых, можно добавить алычу, авокадо, гранат, грейпфрут, кизил, кумкват, личи, мушмулу и манго.

Кстати, манго в домашних условиях обычно не вырастает выше двух метров (в дикой природе это дерево может достигать 19-20 метров), поэтому рекомендуется сажать косточки сразу в более крупные горшки, так как манго не любит пересадки.