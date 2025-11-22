23 ноября православная церковь отмечает память шести апостолов, среди которых выделяются Ераст и Родион. В народном календаре этот день называется Ераст и Родион, или Родионов день. В прошлом это время считалось мистическим, и людям запрещалось мыться в бане и дарить подарки.

23 ноября православные верующие вспоминают шесть апостолов из числа семидесяти, включая Ераста и Родиона. Согласно преданию, Ераст был учеником и сподвижником святого апостола Павла. Происходя из знатной семьи, он занимал должность городского эконома в Коринфе. Именно от апостола Павла он узнал о Боге. Со временем, проникнувшись доверием к апостолу, он вместе с ним посетил Иерусалим, и, по некоторым данным, даже стал там священником.

Родион, который также почитается в этот день, был родственником апостола Павла и его учеником. Когда его назначили епископом в Патрасе, он полностью посвятил себя служению Богу. За это он был арестован и казнен вместе с апостолами Петром и Павлом.

Ераст и Родион: традиции народного календаря

Одной из ключевых традиций народного праздника было освящение хлеба и соли. В Родионов день следовало посетить церковь, где проходили праздничные службы, и помолиться святым Ерасту и Родионам, которые считались покровителями семей. После этого освященные хлеб и соль отдавались скоту.

Освященные хлеб и соль служили гарантией того, что животные не будут болеть зимой. Отношение к этой традиции было настолько серьезным, что при покупке коровы покупатель мог попросить освященный на Ераста и Родиона хлеб в придачу к животному.

Ераст и Родион: народные приметы

В древности, когда люди сами предсказывали погоду, они внимательно следили за природой. Если в Родионов день было холодно, ветрено и сыро, крестьяне понимали, что зима будет суровой.

«Ераст на все горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу». Чтобы избежать морозов, крестьяне выходили на крыльцо и низко кланялись зиме, прося ее не сердиться и сменить гнев на милость.

Если в Родионов день воробьи громко чирикали, это означало, что оттепель не за горами. Об этом также «сообщал» туман, стелющийся по земле, и снег, если его было особенно много на Ераста и Родиона. Если собаки начинали лаять без видимых причин, хозяева понимали, что это к морозу.

Что можно и нельзя делать в Родионов день

В прошлом на Ераста и Родиона охотники отправлялись на охоту, а рыбаки оставались дома, ожидая, когда лед на водоемах станет крепким и не будет ломаться под ногами. Поэтому святого Родиона называли Ледоломом.

Существовала пословица: «Придет Родион – возьмет мужика в полон». Это означало, что справиться с водной стихией невозможно ни на воде, ни на льду. Однако народ понимал, что лед окрепнет с каждым днем: «С Ераста жди крепкого наста».

В Ерастов день после обеда следовало съесть кусочек хлеба, освященного утром. Это, как и в случае с домашними животными, служило залогом того, что зимой болезни не будут преследовать.

Народный праздник не терпел жадности. В это время наши предки старались помочь нищим и обездоленным, давая им немного хлеба или одежды. Если кто-то не имел крова, его пускали на ночлег.

Родионов день считался непростым. Люди верили, что в это время по земле бродит нечистая сила, поэтому без особой необходимости старались не покидать дом. В Родионов день также запрещалось:

ссориться с родственниками – это к болезни;

одалживать деньги и брать в долг – к нищете;

отправляться в путешествие – оттуда можно не вернуться;

дарить подарки – вместе с ними можно «подарить» свою удачу и везение.

В Родионов день не обсуждали новые дела и планы. Считалось, что нечистые силы, услышав о них, все разрушат, и проектам не суждено будет осуществиться.

На Ераста и Родиона старцы запрещали ходить в баню, особенно ближе к вечеру. Если избежать этого не удавалось, брали с собой веник, чтобы отгонять злых духов.

Приметы, поверья, заговоры и различные запреты являются неотъемлемыми чертами почти каждого старинного народного праздника. Нам важно понять, как жили наши предки, что их радовало, что печалило, а чего они опасались.