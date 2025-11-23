Воспаление десен может вызывать дискомфорт и приводить к серьезным стоматологическим проблемам. Решение этой проблемы требует комплексного подхода. Помимо регулярной гигиены полости рта, важно уделить внимание и своему рациону. Какие продукты помогут снизить воспалительные процессы и станут отличной профилактикой пародонтита, рассказала стоматолог Татьяна Сумцова.

Правильно составленный рацион может значительно повлиять на здоровье десен. Существует 12 продуктов, которые стоит включить в свое меню для укрепления десен и предотвращения воспалительных процессов.

Цитрусовые

Недостаток витамина С может способствовать заболеваниям десен. Цитрусовые фрукты помогают укрепить сосуды, в том числе и кровеносные сосуды десен. Витамин С, содержащийся в апельсинах, лимонах и грейпфрутах, способствует борьбе с патогенными бактериями, укрепляет иммунитет и способствует заживлению десен.

Ягоды

Клубника, малина и черника также являются отличными источниками витамина С и антоцианов. Эти вещества помогают укреплять десны и борются с воспалениями.

Зеленые овощи

Шпинат, капуста, брокколи и зеленая фасоль — все эти овощи богаты бета-каротином, который способствует укреплению десен и обеспечивает их необходимыми питательными веществами.

Лосось и другие виды рыбы

Вы, вероятно, слышали, что омега-3 необходима для здоровья всей иммунной системы. Она также помогает снижать воспаление в области десен. Отличные источники омега-3 — это лосось, форель, скумбрия, а также льняное масло.

Морепродукты

Устрицы, креветки и другие морепродукты считаются деликатесами, но они также очень полезны. Многие морепродукты богаты цинком, который играет важную роль в заживлении и регенерации тканей десен.

Зеленый чай

Целебные свойства зеленого чая известны с древности. Этот напиток содержит катехины — фенолы и антиоксиданты, которые эффективно борются с инфекциями. Поэтому, если человек употребляет много зеленого чая в течение дня, это помогает справиться с воспалениями, включая воспаление десен.

Пряности

Куркума, имбирь, гвоздика и чеснок содержат компоненты с противовоспалительными свойствами. Эти специи являются настоящим кладезем полезных элементов. Добавляя их даже в простые блюда, вы сможете укрепить десны.

Орехи

Миндаль, фундук и кешью богаты витамином E, а также такими минералами, как кальций и магний, которые необходимы для здоровья десен.

Бобовые

Многие игнорируют бобовые, хотя Всемирная организация здравоохранения давно включила их в список обязательных компонентов здорового рациона. Чечевица, нут и фасоль богаты фолиевой кислотой, которая способствует укреплению иммунной системы и заживлению тканей во рту.

Йогурт

Пробиотики, содержащиеся в йогурте, помогают поддерживать здоровую микрофлору во рту и снижают риск воспалительных процессов. Также именно пробиотики предотвращают образование зубного камня и развитие гингивита.

Кисло-сладкие фрукты

Если вы не можете представить свою жизнь без сладкого, но врачи советуют отказаться от десертов, обратите внимание на кисло-сладкие фрукты. Ананас и манго содержат фермент бромелаин, который помогает снизить воспаление и способствует заживлению.

Бананы

Бананы выделяются среди других фруктов, так как они богаты калием, который помогает уменьшить воспаление и отечность, что положительно сказывается на состоянии десен.

Правильно подобранный рацион способствует восстановлению организма и улучшению его работы. Именно поэтому грамотно подобранные продукты, которые человек употребляет ежедневно или хотя бы несколько раз в неделю, помогут защититься от многих неприятностей.