Предлагаем вам эти цитаты в день рождения одного из самых выдающихся мыслителей в истории — Бенедикта Спинозы. Его работы оказали значительное влияние на множество других великих умов, включая Эйнштейна. Теперь и вы сможете воспользоваться его мудростью!

1. Когда вы остаетесь наедине с собой, важно понимать, с кем именно вы находитесь.

2. Как только вы начинаете думать, что не способны справиться с определенной задачей, с этого момента ее выполнение становится для вас невозможным.

3. Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, сначала подарите ей свое хорошее настроение.

4. Желание — это суть человеческой природы.

5. Скептик, который во всем сомневается и, следовательно, воздерживается от каких-либо суждений, тем самым ставит себя на одну ступень с «глупейшим ослом», который умирает от голода между двумя охапками сена.

6. То, что происходит быстро, также быстро и исчезает.

7. Чрезмерная самоуверенность или самоуничижение — это проявление глубокого незнания себя.

8. Свобода — это осознанная необходимость.

9. Вещь не теряет своей истинности только потому, что она не признана многими.

10. Ссылка на авторитет не является аргументом.