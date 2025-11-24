Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какое количество конфет можно давать детям в день? 0 199

Дом и сад
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какое количество конфет можно давать детям в день?

Это зависит от возраста.

 

Для детей в возрасте от 4 до 6 лет рекомендуется ограничиться двумя конфетами в день, для детей 7–10 лет – 2–3 конфетами, а для подростков старше 10 лет – не более трех конфет. Взрослым же не следует превышать четыре конфеты в сутки, как отмечает диетолог Дарья ПУШКАРЕВА.

Важно учитывать, что многие продукты и блюда (например, булочки, напитки, печенье и прочее) содержат скрытые сахара. Поэтому при подсчете допустимой дневной нормы сладостей необходимо принимать во внимание и этот аспект.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, суточная норма сахара для здоровых детей в возрасте 4–6 лет не должна превышать 19 граммов, что соответствует 4 чайным ложкам. Для детей 7–10 лет эта норма составляет 24 грамма, или 5 чайных ложек. Подростки старше 11 лет могут безопасно употреблять до 30 граммов сахара в день, что эквивалентно 6 чайным ложкам. При этом детям до 4 лет сахар вообще не рекомендуется. Средний вес конфеты составляет 13–15 граммов, из которых 8–12 граммов – это сахар.

ПРИМЕЧАНИЕ

Таким образом, пятилетнему ребенку желательно растянуть килограммовый сладкий новогодний подарок на целый месяц.

Читайте нас также:
#сахар #питание #ограничения #здоровье #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Понимание работы желудка: самые распространенные вопросы
Изображение к статье: Запах болезней: что говорит о состоянии тела?
Изображение к статье: Сон о выпавшем зубе: причины и значение
Изображение к статье: Какой состав должен иметь качественный зимний пуховик?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео