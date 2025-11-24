Для детей в возрасте от 4 до 6 лет рекомендуется ограничиться двумя конфетами в день, для детей 7–10 лет – 2–3 конфетами, а для подростков старше 10 лет – не более трех конфет. Взрослым же не следует превышать четыре конфеты в сутки, как отмечает диетолог Дарья ПУШКАРЕВА.

Важно учитывать, что многие продукты и блюда (например, булочки, напитки, печенье и прочее) содержат скрытые сахара. Поэтому при подсчете допустимой дневной нормы сладостей необходимо принимать во внимание и этот аспект.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, суточная норма сахара для здоровых детей в возрасте 4–6 лет не должна превышать 19 граммов, что соответствует 4 чайным ложкам. Для детей 7–10 лет эта норма составляет 24 грамма, или 5 чайных ложек. Подростки старше 11 лет могут безопасно употреблять до 30 граммов сахара в день, что эквивалентно 6 чайным ложкам. При этом детям до 4 лет сахар вообще не рекомендуется. Средний вес конфеты составляет 13–15 граммов, из которых 8–12 граммов – это сахар.

ПРИМЕЧАНИЕ

Таким образом, пятилетнему ребенку желательно растянуть килограммовый сладкий новогодний подарок на целый месяц.