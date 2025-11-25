Гриб ежовик в последние годы набирает популярность: его активно ищут в интернете, массово продают в онлайн-магазинах и считают одним из лучших средств для улучшения когнитивных функций без применения медикаментов.

Борьба с Альцгеймером и депрессией

Несмотря на то что утверждения о чудодейственных свойствах этого гриба могут показаться маркетинговым ходом (в некоторых случаях это действительно так), он действительно обладает уникальными свойствами. Это подтверждают многочисленные исследования и мнения экспертов. Исследования проводятся, правда, пока на небольших группах людей или на животных, но результаты выглядят многообещающе.

Например, в исследованиях, проведенных в Китае, было установлено, что употребление гриба помогает защитить мозг от болезни Альцгеймера — нейродегенеративного заболевания, приводящего к прогрессирующей потере памяти.

Ученые выяснили, что ежовик (или «львиная грива» в дословном переводе с английского) снижает симптомы потери памяти у мышей и предотвращает повреждение нейронов, вызванное бляшками с отложениями бета-амилоида, которые накапливаются в мозге при болезни Альцгеймера.

Исследование, проведенное в 2020 году с участием людей, страдающих от болезни Альцгеймера, показало, что ежедневный прием 1 грамма мицелия гриба (капсула 350 мг, содержащая 5 мг/г активного вещества эринацина А) в течение 49 недель значительно улучшил результаты когнитивных тестов по сравнению с контрольной группой, принимавшей плацебо.

В других исследованиях на мышах было установлено, что употребление гриба может уменьшить симптомы депрессии и тревоги. Ученые пришли к выводу, что экстракт гриба обладает противовоспалительным действием, что в конечном итоге помогает справиться с ментальными расстройствами.

Дополнительные исследования на животных показали, что экстракт ежовика может способствовать регенерации клеток мозга и улучшению работы гиппокампа — области мозга, отвечающей за обработку воспоминаний и эмоциональных реакций. Ученые полагают, что улучшение функционирования гиппокампа объясняет снижение тревожного и депрессивного поведения у мышей.

Дополнительные преимущества ежовика

Кроме вышеперечисленного, некоторые исследования делают выводы о том, что ежовик может бороться с раком, симптомами диабета и снижать уровень оксидативного стресса в организме. Несколько исследований на животных показали, что экстракт ежовика снижает маркеры воспаления и окислительного стресса у грызунов и может быть особенно полезен при лечении воспалительных заболеваний кишечника, повреждений печени и инсульта. В исследовании 2012 года, в котором изучалась антиоксидантная активность 14 различных видов грибов, было установлено, что ежовик занимает четвертое место по этому показателю и рекомендован в качестве источника антиоксидантов.

В пробирочных исследованиях ученые наблюдали, что при смешивании экстракта ежовика с раковыми клетками человека последние погибали быстрее, чем обычно. Этот эффект подтвердился на нескольких типах раковых клеток, включая клетки рака молочной железы, желудка и крови. Однако стоит отметить, что одно более старое исследование, в котором изучались раковые клетки кожи, не смогло воспроизвести эти результаты.

Действительно ли ежовик улучшает работу мозга?

«Это действительно находка последних 10–15 лет, если говорить о современной науке, а если о производителях и потребителях, то последних 5–10 лет», — говорит известный миколог Михаил Вишневский.

«Главная активность ежовика — противораковая и ноотропная. Он улучшает когнитивные функции, в широком смысле влияет на нервную систему, но этим его действие не ограничивается. Он оказывает репаративное действие. То есть, если имеются повреждения нервной системы, он способен восстанавливать ее и буквально заращивать нервные волокна на физическом уровне — до 1 см длиной», — рассказывает миколог. Исследование, в котором были получены такие выводы, проводилось на крысах.

«Ежовик прекрасно справляется со всеми проблемами, связанными с памятью: потеря памяти, болезни Паркинсона и Альцгеймера. Этот гриб способен восстанавливать миелиновую оболочку нервных волокон. Он часто вызывает яркие цветные сны и обладает легким ноотропным действием», — добавляет Михаил Вишневский.

Ноотропы — это группа препаратов, которые, по утверждениям их производителей, стимулируют умственную деятельность, активизируют когнитивные функции, улучшают память и повышают способность к обучению. Различные ноотропы применяются в странах бывшего СНГ, однако в США и Западной Европе официальная медицина их не использует. Медицинские ведомства этих стран считают, что эффективность ноотропов не доказана.

Тем не менее, в случае с ежовиком его ноотропное действие последовательно подтверждается рядом исследований, как и способность восстанавливать когнитивные функции. Важно также, какую именно часть гриба мы употребляем. Большинство продуктов, предлагаемых на рынке, не обеспечат нужного эффекта, так как либо содержат не ту часть ежовика, либо его там слишком мало.

Вишневский подчеркивает, что действие ежовика варьируется в зависимости от части гриба. Так, мицелий в большей степени действует как ноотроп, а плодовые тела более эффективны в качестве противоракового средства, средства против боли и для улучшения работы желудочно-кишечного тракта. По его словам, для достижения максимального эффекта лучше употреблять смесь мицелия и плодового тела. При этом гриб должен быть правильно выращен.

«Среди тех, кто продает мицелий, подавляющее большинство предлагает так называемое «зерномицелие». Когда грибницу растят на зерне, фактически они продают хлеб», — рассказывает Вишневский. По его словам, содержание грибницы в таком продукте составляет около 1/10 части, и чтобы получить заметный эффект, нужно съесть много такого продукта. Соответственно, это будет дорого и сложно — кому понравится съедать в день 30–40 гр БАДов? Поэтому при выборе добавок с ежовиком важно обращать внимание на метод его выращивания и на то, какая часть гриба в них содержится.

По словам эксперта-миколога, побочных эффектов от приема ежовика не наблюдается. «Он [ежовик] прошел серьезные клинические исследования по безопасности — и водный экстракт, и мицелий, и плодовые тела, — отмечает Вишневский. — В исследованиях был зафиксирован один случай аллергического контактного дерматита и один случай острой дыхательной недостаточности». Однако все эти случаи связаны именно с аллергическими реакциями и встречаются редко, говорит миколог.

Почему ежовик не включают в лекарства?

Почему, если ежовик действительно эффективен, его еще не использует официальная медицина? По словам Вишневского, грибы только начинают свой путь в официальной медицине, и для их интеграции потребуется не один год. «Такие грибы, как чага или рейши, уже включены в препараты второй линии при различных заболеваниях. В отношении других грибов 10 лет назад только начались исследования, и чтобы включать их в фармпрепараты, нужно еще 3–5 лет». Поэтому грибы используются в виде БАДов, которые официально не являются лекарственными средствами.

По мнению Вишневского, маловероятно, что ежовик будет использоваться в лекарственных препаратах, так как его выращивание достаточно дорогостоящее. При этом по своим свойствам он схож с многими другими ноотропами, молекулы которых синтезируются искусственно и стоят дешевле.

Среди фармацевтических компаний сейчас наблюдается расхождение путей, отмечает миколог. «Есть классическая «биг фарма», а есть молодые врачи, которые понимают, что помимо работы с чистыми молекулами [веществ], можно работать и с экстрактами, настоями и смесями — и все это тоже поддается статистической обработке и верификации», — говорит он. В настоящее время, по словам миколога, уже начинают появляться подобные препараты.

Можно ли самостоятельно вырастить ежовик?

В интернете можно найти различные наборы для самостоятельного выращивания грибов, включая ежовик. По мнению Вишневского, даже при растущей популярности гриба это останется нишевым занятием, которым интересуется немногие — так же, как и выращиванием чайного гриба или трав на подоконнике. При этом, в отличие от них, ежовик в таких наборах может дать только один урожай — то есть, это одноразовый набор. «Гораздо дешевле купить готовый продукт», — говорит миколог.

Ежовик — безусловно, интересный и перспективный продукт, который заслуживает внимания биохакеров и всех, кто стремится улучшить функции мозга. Однако следует помнить, что БАДы не являются лекарствами и не способны лечить заболевания. Их не рекомендуется принимать беременным или тем, кто планирует беременность, а также кормящим матерям — либо после консультации с врачом. Кроме того, ежовик нельзя употреблять одновременно с антидепрессантами, селективными ингибиторами норадреналина и дофамина. Если вы столкнулись с когнитивными и ментальными расстройствами, трудностями в работе мозга, лучше обратиться к врачу — неврологу или психиатру.