Запах болезней: что говорит о состоянии тела?

Дом и сад
Дата публикации: 25.11.2025
Учёные утверждают, что выбор партнёра часто основывается на запахе тела.

 

Существует мнение, что обоняние играет ключевую роль в выборе партнёра с оптимальным генетическим набором. Человек способен выделять феромоны — вещества, которые привлекают противоположный пол. Однако иногда определённые запахи, исходящие от тела, следует воспринимать как тревожный сигнал, указывающий на наличие серьёзного заболевания.

Медицинские исследования показывают, что некоторым болезням свойственен уникальный «аромат». Как именно проявляются запахи различных заболеваний и на что стоит обратить внимание при появлении новых запахов?

Обонятельная диагностика

Медики уже давно начали использовать неприятные запахи, исходящие от человека, как один из методов первичной диагностики различных заболеваний. Неприятный запах может служить ярким индикатором нарушений в метаболических процессах, что часто происходит на фоне развития определённых патологий.

Бактерии, обитающие на коже, вытесняют здоровые колонии, и продукты их жизнедеятельности начинают пахнуть иначе.

Запах ацетона?

Если пот начинает пахнуть ацетоном, стоит обратить внимание на следующие возможные патологии:

Эндокринные заболевания, связанные с сахарным диабетом
Проблемы с пищеварительной системой
Нарушения работы печени и почек
Инфекции, вызванные микробами, бактериями и вирусами

Все эти состояния могут приводить к дисбалансу в организме, что, в свою очередь, вызывает общую дисфункцию. Сахарный диабет является наиболее распространённой причиной появления ацетонового запаха, что связано с недостатком инсулина. Глюкоза начинает хуже расщепляться, и её избыток приводит к изменению состава крови и ухудшению обмена веществ, что вызывает увеличение кетоновых тел. Организм активно выводит их, в том числе с потом, что и приводит к резкому ацетоновому запаху. Это состояние может быть опасным для здоровья и часто предшествует диабетической коме.

Запах ацетона также может свидетельствовать о проблемах с почками. В этом случае помимо характерного «аромата» могут проявляться такие симптомы, как отёки, нарушения мочеиспускания, боли в пояснице и повышенное давление, а также ацетоновый запах изо рта.

Если запах ацетона от кожи сопровождается резкой потерей веса при сохранении аппетита, раздражительностью и бессонницей, это может указывать на нарушения в работе щитовидной железы.

Запах кошачьих испражнений

Иногда от человека может исходить запах, напоминающий кошачьи испражнения. Это также сигнализирует о возможных проблемах в организме. Запах мочевины может появляться при:

Заболеваниях почек и печени
Эндокринных патологиях и вегетососудистой дистонии
Туберкулёзе
Ожирении
Нарушениях в работе пищеварительной системы

Наиболее распространённой причиной такого «аромата» являются проблемы с почками. Если их работа нарушена, это негативно сказывается на всем организме. Запах мочевины в этом случае будет резким, и справиться с ним обычными средствами не получится — дезодоранты не помогут.

Проблема возникает из-за того, что продукты распада белков выводятся через сальные железы. Врачи говорят об урицидозе, который может быть следствием хронического нефрита, пиелонефрита и уремии.

Запах уксуса

Иногда от пота человека может исходить уксусный запах. Важно отметить, что это часто сопровождается усилением потоотделения. Причины, вызывающие такую проблему, могут быть следующими:

Эндокринные нарушения
Недостаток витаминов D и B
Инфекционно-воспалительные заболевания лёгких
Мастопатия

При сбоях в эндокринной системе может наблюдаться нехватка йода, что приводит к появлению неприятного запаха. Туберкулёз можно распознать по уксусному запаху, так как в этом случае также проявляются такие симптомы, как сильный кашель, утомляемость, слабость и высокая температура. Женщинам следует обратить внимание на такой запах, так как он может указывать на серьёзные проблемы с грудью.

Другие варианты

Если запах тела изменился и стал неприятным, важно как можно скорее обратиться к врачу. Разные запахи могут указывать на различные патологии, некоторые из которых могут быть трудно поддающимися лечению.

#медицина #врач #болезни #диагностика #инфекции #лечение #печень #почки #здоровье
