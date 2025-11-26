Baltijas balss logotype
Почему кашемировые изделия стоят так дорого? 0 393

Дом и сад
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему кашемировые изделия стоят так дорого?

Все дело в технологии производства кашемира.

 

Как пояснила стилист Марина ЛОПУТЬ, высокая цена кашемира имеет логичное объяснение. Этот материал получают не из обычной шерсти, а из подшерстка коз, который вручную вычесывают всего один раз в год. Во время линьки с одной взрослой козы можно собрать лишь 150–200 граммов необработанного пуха. После обработки остается еще меньше — от 80 до 120 граммов. Этого количества пряжи недостаточно даже для создания женской водолазки, что и обуславливает такую высокую стоимость. Чем больше процент кашемира в составе изделия, тем выше его цена.

Кашемир — это очень мягкая и нежная ткань, которая при этом отличается прочностью и долговечностью. В таких вещах всегда тепло и уютно. Это приятный для кожи гипоаллергенный натуральный материал, который не вызывает раздражения и не колется.

Стоит отметить, что кашемир является брендом. Поэтому недобросовестные производители иногда выпускают изделия низкого качества под этой маркой. Самый дорогой натуральный кашемир производится в Италии, затем идут шотландский и китайский.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

