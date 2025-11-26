«На одежде не образуются катышки, если она изготовлена исключительно из натуральных волокон, таких как хлопок, лен или шелк, – утверждает Кристина ЮРЕНЯ, основатель компании по продаже тканей. – В случае, если в составе ткани преобладают синтетические материалы, вероятность появления катышков даже после первой стирки значительно возрастает.

Перед стиркой рекомендуется вывернуть такие вещи наизнанку и поместить их в специальный мешок. При стирке в автоматической машине не включайте режим «отжима». Если катышки уже появились, наиболее эффективным способом их удаления является использование электрической машинки для удаления катышков.

Существуют и более бюджетные методы, хотя они менее эффективны: можно удалить катышки с помощью скотча или специального ролика для одежды. Однако ни в коем случае не используйте бритву, так как лезвие может повредить нити».