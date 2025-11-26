Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Существуют ли ткани, на которых катышки не появляются? 0 354

Дом и сад
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Существуют ли ткани, на которых катышки не появляются?

Да, такие ткани действительно существуют.

 

«На одежде не образуются катышки, если она изготовлена исключительно из натуральных волокон, таких как хлопок, лен или шелк, – утверждает Кристина ЮРЕНЯ, основатель компании по продаже тканей. – В случае, если в составе ткани преобладают синтетические материалы, вероятность появления катышков даже после первой стирки значительно возрастает.

Перед стиркой рекомендуется вывернуть такие вещи наизнанку и поместить их в специальный мешок. При стирке в автоматической машине не включайте режим «отжима». Если катышки уже появились, наиболее эффективным способом их удаления является использование электрической машинки для удаления катышков.

Существуют и более бюджетные методы, хотя они менее эффективны: можно удалить катышки с помощью скотча или специального ролика для одежды. Однако ни в коем случае не используйте бритву, так как лезвие может повредить нити».

Читайте нас также:
#стирка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сможет ли свитер из синтетических материалов согреть вас?
Изображение к статье: Какой материал выбрать для разделочной доски?
Изображение к статье: Филипповка: что не стоит делать 27 ноября, чтобы не потерять деньги
Изображение к статье: Почему кашемировые изделия стоят так дорого?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика
Изображение к статье: Сокращение украинской армии вымостит дорогу в ад - Кулеба
В мире
1
Изображение к статье: В таких районах живут преимущественно иммигранты из Азии и Африки. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: С Богом! - Капелланы в Латвии заменят полицейских психологов?
Наша Латвия
2
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео