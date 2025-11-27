27 ноября православные христиане почитают святого Филиппа, одного из двенадцати апостолов, близких к Иисусу Христу. В народном календаре этот день называется Филипповка, Заговенье. Ранее он предшествовал Рождественскому или Филиппову посту, который является одним из четырех самых длительных в году.

27 ноября в православных храмах отмечают память святого апостола Филиппа, одного из двенадцати любимых учеников Иисуса Христа. Из Евангелия от Иоанна известно, что он родился в том же городе, где появились на свет апостолы Андрей и Петр. Всех троих Всевышний призвал одновременно. На тот момент Филипп был женат и имел дочерей.

Господь наделил апостола даром чудотворения. Его способность общаться с людьми была его личным талантом. Идолопоклонники, слушавшие проповеди святого апостола о Евангелии, выходили просветленными. Они немедленно отказывались от язычества и принимали православие.

Филипп умел убеждать не только словами, но и делами. Согласно преданиям, однажды он вернул к жизни умершего ребенка, которого принесла его горем убитая мать. Еще одним чудом стало другое воскрешение. Покойника несли на носилках, когда толпа язычников, окружившая Филиппа, угрожала забить его палками. Увидев умершего, апостол, не думая о себе, воскресил его с помощью молитвы.

Жизнь святого Филиппа завершилась на кресте, к которому его прибили разъяренные язычники. Причиной расправы стала его миссионерская деятельность.

Филипповка: народный календарь

Филипповку в народе называли по-разному: одни утверждали, что это «Филиппов день», другие признавали «Заговенье». Третьи полагали, что народный праздник называется «Куделица».

Праздник Заговенье считался последним днем перед длительным Рождественским постом, когда можно было есть молочные продукты, яйца, мясные и рыбные блюда. Поэтому на столах в этот день было много угощений. Хозяйки готовили обильные трапезы. В деревнях устраивались совместные посиделки, на которые продукты собирали вскладчину.

Пока молодежь веселилась, женщины, убрав со столов, собирались в самой большой избе и занимались рукоделием. С Филипповки начинались бабьи посиделки. «Засидки», как их называли предки, позволяли женщинам отвести душу.

В перерывах между работой они сплетничали, рассказывали страшные истории и негромко пели. О важности рукоделия свидетельствуют пословицы: «У нерадивой пряхи и на себя нет рубахи»; «Соха кормит, веретено одевает»; «Не напрядешь зимой – нечего будет ткать летом».

Что нужно сделать на Филипповку

У Заговенья существуют свои традиции. Например, в это время принято выносить еду во двор. Трапеза предназначалась духам, которые охраняют домашнюю скотину. Если духи будут сыты, зимой живности ничего плохого не угрожает.

На Филипповку в некоторых регионах проводили обряды по изгнанию тараканов. К этому забавному ритуалу привлекали всю семью. Для его проведения нужно было сначала поймать таракана, затем привязать к его лапке нитку и всей семьей вынести насекомое на улицу.

В Филиппов день девушки гадали на своих суженых. К этому моменту заканчивался свадебный сезон. Тем, кто не успел обвенчаться в церкви, предстояло ждать Красных горок. Раньше этого праздника жениться было нельзя.

Но прежде чем отправиться под венец, необходимо было найти достойного жениха. Увидеть его можно было во сне. Для этого барышни оставляли кусочек говядины с ужина и прятали его под подушкой. Парень, которого девушка видела в сновидениях, должен был стать ее супругом.

Филипповка: народные приметы

Приметы Заговенья могут предсказать погоду. Если утром на деревьях лежит иней, это означает, что летом будет хороший урожай овса. Если с утра идет дождь, можно ожидать хороший урожай пшеницы.

Старцы знали: если на Филипповку раскаркались вороны, жди оттепели. Если в небе много облаков и идет снег – конец мая будет ненастным. Если снег сильно скрипит под ногами – это к стуже.

Если Филиппов день выдался пасмурным, будущий год будет урожайным. Если на улице светит солнце, урожая ждать не придется. Если по земле стелется туман – это к потеплению.

Филипповка: что нельзя делать

Несмотря на то что после Филиппова дня начинается заговенье, когда пища животного происхождения под запретом, старцы предостерегали, что нельзя поддаваться искушению чревоугодия и переедать. На Заговенье также запрещается:

Ходить в лес. В это время темные силы ищут жертвы, так что домой можно не вернуться.

Контактировать с дикими животными. В это время они могут быть агрессивными и опасными.

Унывать и проводить день в печальном одиночестве.

На Филипповку также не рекомендуется лениться и долго оставаться в постели. Наши предки считали, что удача обойдет таких людей стороной, а финансы перестанут поступать в их кошельки.