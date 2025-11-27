«Совы» предпочитают поздний отход ко сну и утреннее пробуждение, тогда как «жаворонки» рано засыпают и рано встают. Но что подразумевается под терминами «рано» и «поздно»? Один человек может ложиться спать в десять вечера, другой — в полночь, а кто-то и позже.

В своей статье, опубликованной в PLoS ONE, исследователи из Гарвардского университета подробно описывают разнообразие хронотипов среди людей, чьи ритмы сна и бодрствования, по утверждению авторов, могут различаться на целых десять часов.

Дороти Фишер (Dorothee Fischer) и её команда использовали данные, собранные в период с 2003 по 2014 год в рамках обширного проекта в области здравоохранения: десятки тысяч участников в возрасте от 15 до 64 лет предоставляли информацию о своём образе жизни, включая время отхода ко сну и пробуждения. Однако для определения хронотипа учитывалась не только информация о времени засыпания и пробуждения, но и средняя точка между этими моментами; например, если человек засыпал в полночь и просыпался в восемь утра, то «середина сна» у него приходилась на четыре часа утра. (При этом в исследовании использовались данные, касающиеся сна только в выходные дни, когда работа не мешает полноценному отдыху.)

В результате хронотипы распределились следующим образом: у большинства (50%) «середина сна» находилась в диапазоне между 2:24 ночи и 4:15 утра; у 25% она была раньше, а у оставшихся 25% — позже, причем разница могла составлять от полуночи до 9:53 утра соответственно (подчеркнем, что полночь и 9:53 утра — это не время засыпания и пробуждения, а именно время середины сна). Хронотип значительно зависел от возраста: у молодежи в возрасте от 17 до 19 лет «полувремя сна» приходилось на 4:30 утра, тогда как у людей шестидесятилетнего возраста — на три часа ночи.

Также стоит отметить, что среди молодежи (от 15 до 25 лет) разброс хронотипов был наиболее значительным, в то время как с возрастом их разнообразие уменьшалось — по мере взросления точки «середины сна» у разных людей сближались. Мужчины и женщины также отличались в этом аспекте: до сорока лет мужской хронотип, как правило, оказывался более поздним, чем женский, а после сорока лет они меняли свои позиции.

Безусловно, нельзя не упомянуть о продолжительности сна: кто-то спит пять часов, кто-то восемь, а кто-то и одиннадцать. Тем не менее, зависимости конкретного хронотипа от общего времени сна выявлено не было; другими словами, нельзя утверждать, что те, кто спит пять часов, склонны рано засыпать и рано просыпаться, в то время как те, кто спит одиннадцать часов, предпочитают поздний отход ко сну и пробуждение до обеда.

Таким образом, можно утверждать, что у «сов» и «жаворонков» существует множество разновидностей, и по мере взросления и старения «жаворонки» могут «советь», а «совы» становятся немного «жаворонками». Это, похоже, связано с тем, что суточные ритмы мозга изменяются с возрастом — недавно мы обсуждали, как с течением времени в биологических часах меняются генетические компоненты: одни гены перестают контролировать суточные ритмы, и на их место приходят другие.