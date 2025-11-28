Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Способно ли дерево выжить после удара молнии? 0 105

Дом и сад
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Способно ли дерево выжить после удара молнии?

Многие из нас видели захватывающие кадры, где во время грозы молния с разрывом пронизывает небо и поражает дерево. Можно предположить, что для большинства деревьев такой удар станет фатальным, но на самом деле это не всегда так.

 

Разряды молний могут достигать напряжения в миллионы вольт и нагреваться до 20 000℃. Поэтому дерево, оказавшееся самой высокой точкой, может мгновенно погибнуть — например, если сок внутри его ствола быстро превратится в пар, что приведет к его взрыву. Тем не менее, иногда деревья остаются совершенно живыми и здоровыми после удара молнии.

Какие деревья лучше переносят удар молнии

В общем, ущерб, который молния наносит дереву, зависит от его вида, типа молнии, влажности ствола и места удара.

Сами по себе деревья не являются хорошими проводниками электричества. Если ствол дерева очень влажный после дождя, разряд пройдет снизу вверх прямо в землю, причиняя дереву минимальный ущерб. В этом случае на нем могут остаться небольшие следы, но в целом растение продолжит расти.

Иногда молния попадает не в макушку дерева, а в его бок. Такой удар часто приводит к гибели живых тканей дерева, оставляя после себя «шрам» на стволе. Теоретически, дерево может восстановиться после такой травмы, но только если она была не слишком серьезной. В противном случае на месте удара начинается процесс разложения и гниения.

Однако существуют и такие деревья, которые после удара молнии выглядят нормально, но через несколько месяцев внезапно падают, ломая все вокруг. Это объясняется тем, что удар молнии нарушил метаболизм дерева, и оно не смогло защититься от грибковых заболеваний или насекомых-вредителей. За такими «шифрующимися» деревьями необходимо внимательно следить, чтобы они не нанесли непоправимый вред здоровью или имуществу людей.

Читайте нас также:
#экология #безопасность #природа #профилактика #растения #молния #деревья
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Матвеев день: почему 29 ноября не следует считать мелочью
Изображение к статье: Пять продуктов с высоким содержанием витамина С: укрепляем иммунитет
Изображение к статье: Почему пальцы и язык прилипают к льду: простое объяснение
Изображение к статье: Действительно ли горячая ванна способствует снижению веса?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика
Изображение к статье: На вознаграждения не жалко!
Политика
Изображение к статье: Как правильно отвечать родственникам, которые вас обесценивают
Люблю!
Изображение к статье: Простой и доступный фрукт, способный защитить от диабета
Еда и рецепты
Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео