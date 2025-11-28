Многие из нас видели захватывающие кадры, где во время грозы молния с разрывом пронизывает небо и поражает дерево. Можно предположить, что для большинства деревьев такой удар станет фатальным, но на самом деле это не всегда так.

Разряды молний могут достигать напряжения в миллионы вольт и нагреваться до 20 000℃. Поэтому дерево, оказавшееся самой высокой точкой, может мгновенно погибнуть — например, если сок внутри его ствола быстро превратится в пар, что приведет к его взрыву. Тем не менее, иногда деревья остаются совершенно живыми и здоровыми после удара молнии.

Какие деревья лучше переносят удар молнии

В общем, ущерб, который молния наносит дереву, зависит от его вида, типа молнии, влажности ствола и места удара.

Сами по себе деревья не являются хорошими проводниками электричества. Если ствол дерева очень влажный после дождя, разряд пройдет снизу вверх прямо в землю, причиняя дереву минимальный ущерб. В этом случае на нем могут остаться небольшие следы, но в целом растение продолжит расти.

Иногда молния попадает не в макушку дерева, а в его бок. Такой удар часто приводит к гибели живых тканей дерева, оставляя после себя «шрам» на стволе. Теоретически, дерево может восстановиться после такой травмы, но только если она была не слишком серьезной. В противном случае на месте удара начинается процесс разложения и гниения.

Однако существуют и такие деревья, которые после удара молнии выглядят нормально, но через несколько месяцев внезапно падают, ломая все вокруг. Это объясняется тем, что удар молнии нарушил метаболизм дерева, и оно не смогло защититься от грибковых заболеваний или насекомых-вредителей. За такими «шифрующимися» деревьями необходимо внимательно следить, чтобы они не нанесли непоправимый вред здоровью или имуществу людей.