Почему люди иногда скрежещут зубами? 0 250

Дом и сад
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему люди иногда скрежещут зубами?

Попробуйте на мгновение отвлечься и осознать, насколько вы напряжены: плечи сжаты, мимические мышцы напряжены, а зубы крепко сжаты и скрежещут друг о друга. Является ли это нормальным состоянием и почему люди так сильно сжимают челюсти?

 

Сжатие зубов представляет собой медицинское состояние, известное как бруксизм. У некоторых людей это может вызывать серьезные проблемы, такие как головные боли, дискомфорт в челюсти и повреждение зубов. Но почему мы так сильно сжимаем зубы, и всегда ли это связано со стрессом?

По словам специалистов, существует два вида бруксизма: во время бодрствования и во сне. Как следует из названий, бруксизм бодрствования — это когда люди стискивают зубы, находясь в сознании, а бруксизм сна — когда они скрежещут ими во время сна. Основной фактор, способствующий развитию бруксизма, довольно очевиден: стресс и тревога. Однако на возникновение этого состояния могут влиять и другие факторы. К числу наиболее значимых относится применение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), одного из видов антидепрессантов.

Курение, чрезмерное потребление кофеина или алкоголя, а также кислотный рефлюкс при гастроэзофагиальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) могут также повышать риск развития бруксизма. Несмотря на предположения о том, что апноэ во сне (остановка дыхания во сне) увеличивает вероятность бруксизма, обзор 2020 года не выявил убедительной связи между этими явлениями.

Бруксизм — довольно распространенное состояние. Согласно данным клиники Майо, примерно треть взрослых людей страдает бруксизмом во время бодрствования, а 1 из 10 испытывает его во сне. Для многих из этих людей это состояние не связано с серьезными проблемами со здоровьем. Однако у некоторых бруксизм может вызывать боль в шее, челюсти, головные боли, рецессию десен и повреждение зубов, что может потребовать установки коронок или удаления. Эти симптомы чаще всего связаны с бруксизмом во сне, а не с тем, что происходит в состоянии бодрствования.

#алкоголь #сон #зубы #стресс #кофеин #здоровье
Оставить комментарий

