Известно, что чрезмерное увлечение витаминными добавками может свести на нет ожидаемую от них пользу и даже нанести вред организму. Кроме того, существуют и другие факторы, которые делают прием витаминов неэффективным. В частности, это несовместимость с некоторыми продуктами.

По словам врача-терапевта Константина Чайкина, для достижения максимального эффекта витамины лучше принимать в первой половине дня и/или сразу после еды. При этом важно учитывать, что не все продукты хорошо сочетаются с витаминами. Например, кофе, а также черный и зеленый чай значительно снижают усвояемость витаминов организмом. Это означает, что ожидаемого результата не будет.

Эксперт рекомендует делать хотя бы получасовые перерывы между приемом витаминов и употреблением любимых напитков. Кроме того, при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта организм также не может эффективно усваивать витамины, что снижает их полезность. В некоторых случаях они могут даже усугубить течение болезни.

Для достижения желаемого результата подбор витаминного комплекса и дозировки препаратов должен осуществлять лечащий врач. Он также посоветует оптимальное время для начала курса терапии, изучит анамнез пациента и направит его на анализ крови. Это позволит более точно оценить уровень витаминов в организме.

Доктор Чайкин предостерегает от бесконтрольного приема витаминов, так как это может негативно сказаться на здоровье. Организму необходимо определенное количество витаминов в сутки. Их избыток может привести к серьезным побочным эффектам. Поэтому консультация врача является необходимой и обязательной, считает эксперт.