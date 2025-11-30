Baltijas balss logotype
Народные приметы на 30 ноября — Григорий Зимоуказатель 0 635

Дом и сад
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 30 ноября — Григорий Зимоуказатель
ФОТО: LETA

Православные 30 ноября почитают память Григория Чудотворца. В народе его прозвали Зимоуказатель — по погоде в этот день судили о том, какой будет зима.

Так, погода с утра до полудня должна соответствовать первой половине зимы, а с обеда до вечера — второй.

Обычно к концу ноября выпадало много снега. На Григория праздновали встречу северного ветра, устраивали народные гулянья, дети и взрослые катались с горы на санях и верили, что если укатился дальше остальных — в следующем году будешь самым счастливым, а если как следует покувыркаться в снегу — самым здоровым.

Погодные приметы

Какая погода на 30 ноября — такой и зима будет.

Если вода в водоемах тихая — зима будет теплая, а если шумит — бурная и морозная.

Мыши во льну гнездо свили — зима будет снежной.

Темный лед на реке — к богатому урожаю.

Молодой месяц на небе — холода близко.

#погода #зима #традиции #приметы #народные приметы #вера
