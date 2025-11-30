В TikTok набрал популярность скандинавский лайфхак: вывешивать одеяла и другое постельное бельё на мороз, чтобы освежать их и улучшать качество сна.

Блогер Cecilia Blomdahl из Шпицбергена рассказывает, что переняла этот способ от матери. По её словам, влага испаряется, а постель становится более свежей и воздушной. Если подходящего места во дворе нет, можно просто открыть окно в доме примерно на час.

Наука частично подтверждает эффект: ночью мы теряем около литра воды, которая пропитывает наполнитель одеял и подушек. Низкие температуры снижают активность пылевых клещей, но не уничтожают их — при потеплении они снова становятся активными. Солнечный ультрафиолет почти не проникает сквозь атмосферу зимой, поэтому его влияние минимально. Летом же пыльца, попадающая на ткань с улицы, может усиливать аллергические реакции.

Эксперты отмечают, что для полноценной очистки бельё нужно стирать при 45 °C и высушивать в машине: именно это уничтожает клещей вместе с яйцами. Мороз удобен, экологичен и помогает убрать лишнюю влагу, но не заменяет регулярную стирку.