Основная функция холодильника заключается в том, чтобы замедлить размножение вредных микроорганизмов в продуктах питания.

Для достижения этой цели была установлена оптимальная температура, при которой бактерии развиваются медленнее (примерно от 0 до 4 градусов выше нуля). Однако при хранении продуктов на балконе соблюсти эти температурные нормы невозможно из-за постоянных колебаний температуры: ночью может быть слишком холодно, а днем – солнечно.

Если возникает выбор между тем, чтобы оставить еду при комнатной температуре или вынести её на балкон, то второй вариант может показаться более предпочтительным, но в любом случае постоянное хранение продуктов таким образом представляет собой риск.