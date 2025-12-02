Baltijas balss logotype
Можно ли зимнее хранение продуктов на балконе?

Дом и сад
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли зимнее хранение продуктов на балконе?

Это не самый разумный выбор, утверждает врач-гастроэнтеролог Анна ЮЩЕНКО.

 

Основная функция холодильника заключается в том, чтобы замедлить размножение вредных микроорганизмов в продуктах питания.

Для достижения этой цели была установлена оптимальная температура, при которой бактерии развиваются медленнее (примерно от 0 до 4 градусов выше нуля). Однако при хранении продуктов на балконе соблюсти эти температурные нормы невозможно из-за постоянных колебаний температуры: ночью может быть слишком холодно, а днем – солнечно.

Если возникает выбор между тем, чтобы оставить еду при комнатной температуре или вынести её на балкон, то второй вариант может показаться более предпочтительным, но в любом случае постоянное хранение продуктов таким образом представляет собой риск.

#безопасность #питание #хранение продуктов #здоровье
Редакция BB.LV
