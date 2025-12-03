По мнению Луканиной, ухудшение состояния здоровья в период изменения погоды связано скорее с психоэмоциональным фоном.

«Многочисленные исследования, включая работы в области хронобиологии, подтверждают, что изменения погоды и геомагнитные колебания сами по себе не могут вызывать обострение хронических заболеваний или появление новых. Понятие метеозависимости является вторичным и субъективным», — поясняет терапевт.

Она добавляет, что ухудшение самочувствия может быть вызвано рядом факторов: накопленной усталостью, бессонницей, неправильным питанием и т.д. При постоянном недомогании Луканина рекомендует обратиться к врачу, который сможет установить точный диагноз.

В то же время сердечно-сосудистый хирург Анастасия Акулова считает, что изменения погоды могут вызвать определенные проблемы со здоровьем. Она отмечает, что во время магнитных бурь может изменяться вязкость крови, что представляет дополнительный риск для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Функциональная активность эритроцитов может изменяться, наблюдается эндотелиальная дисфункция, ухудшается газообмен, снижается уровень кислорода в крови и уменьшается выработка мелатонина. Все это увеличивает риск тромбообразования в венах нижних конечностей и инфаркта», — предостерегает доктор.

Специалисты советуют ежедневно заботиться о своем здоровье: избегать стрессов, отказаться от алкоголя и курения, ограничить потребление кофе и крепкого чая, а также пить больше чистой воды. Кроме того, следует избегать чрезмерных физических нагрузок.