Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Медики рассказали о рисках, связанных с магнитными бурями 0 152

Дом и сад
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Медики рассказали о рисках, связанных с магнитными бурями

Врач-терапевт Анастасия Луканина и сердечно-сосудистый хирург Анастасия Акулова обсудили влияние магнитных бурь на здоровье человека.

 

По мнению Луканиной, ухудшение состояния здоровья в период изменения погоды связано скорее с психоэмоциональным фоном.

«Многочисленные исследования, включая работы в области хронобиологии, подтверждают, что изменения погоды и геомагнитные колебания сами по себе не могут вызывать обострение хронических заболеваний или появление новых. Понятие метеозависимости является вторичным и субъективным», — поясняет терапевт.

Она добавляет, что ухудшение самочувствия может быть вызвано рядом факторов: накопленной усталостью, бессонницей, неправильным питанием и т.д. При постоянном недомогании Луканина рекомендует обратиться к врачу, который сможет установить точный диагноз.

В то же время сердечно-сосудистый хирург Анастасия Акулова считает, что изменения погоды могут вызвать определенные проблемы со здоровьем. Она отмечает, что во время магнитных бурь может изменяться вязкость крови, что представляет дополнительный риск для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Функциональная активность эритроцитов может изменяться, наблюдается эндотелиальная дисфункция, ухудшается газообмен, снижается уровень кислорода в крови и уменьшается выработка мелатонина. Все это увеличивает риск тромбообразования в венах нижних конечностей и инфаркта», — предостерегает доктор.

Специалисты советуют ежедневно заботиться о своем здоровье: избегать стрессов, отказаться от алкоголя и курения, ограничить потребление кофе и крепкого чая, а также пить больше чистой воды. Кроме того, следует избегать чрезмерных физических нагрузок.

Читайте нас также:
#медицина #погода #магнитные бури #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какова стоимость самых дорогих ёлочных игрушек?
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Изображение к статье: Восемь советов, как согреться дома в холодное время года
Изображение к статье: 7 полезных способов применения картофеля в повседневной жизни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео