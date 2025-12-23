Ученые задались вопросом: сколько веса может набрать человек за период праздников? Они обнаружили, что даже кратковременные всплески чрезмерного чревоугодия могут привести к серьезным изменениям в организме. Это могут быть сбои в работе сердца и иммунной системы, а также нарушение микробиома кишечника.

В рамках работы изучались данные по британцам. Выяснилось, что в праздники среднестатистический британец потребляет около шести тысяч калорий только в Рождество. Такая дозировка в два-три раза превышает рекомендованную.

Эксперты говорят, что излишества в течение нескольких дней могут привести к временному увеличению веса, но вряд ли вызовут существенные или долгосрочные изменения после возвращения к привычному образу жизни.

Значительная часть лишнего веса приходится на задержку воды и накопление лишних углеводов. Кроме того, сказывается и простое скопление пищи, а не отложение жира. Когда режим дня нормализуется, добавится физическая активность, тогда вес уйдет сам собой.

Как отмечает диетолог Дуэйн Меллор, долгое время считалось, что потребление лишних 3000 калорий становится причиной увеличения веса на 0,5 кг. Но это актуально не усредненно для всех. То, насколько быстро человек набирает лишний вес, зависит от целого ряда факторов: пола, размера тела, массы мышц, возраста и уровня физической активности.

Мужчины склонны к более медленному набору веса — это связано с составом тела и способом накопления жира. В результате у двух людей, потребляющих одинаковое количество дополнительных калорий во время Рождества, могут наблюдаться совершенно разные изменения на весах.

Еще 16 лет назад проводили исследование, в рамках которого изучали 195 человек в течение шести-восьми недель каникул. Оказалось, что в среднем за этот период они набрали около 400 граммов. Схожая ученая работа прошла в Швеции — согласно ей оказалось, что у взрослых без ожирения за две-три недели новогодних излишеств добавляется 0,4 кг. У людей с ожирением этот показатель увеличивается до 6,1 кг.

Более позднее британское исследование, результаты которого были опубликованы в журнале PLOS One в 2020 году, наблюдало за более чем 3500 людьми с конца ноября до конца января и выявило среднее увеличение веса на 1,35%, что эквивалентно примерно 1,2 кг.

В первые три месяца после праздников этот вес начинает снижаться. Главное — после праздников взять себя в руки.

Кратковременное вмешательство в период рождественских праздников может помочь предотвратить небольшое увеличение веса, который накапливается со временем и приводит к эпидемии ожирения. Это значит, что несколько дней можно себе позволить расслабиться за столом. И это не повлияет на здоровые привычки.