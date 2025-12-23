Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

По науке. Ученые подсчитали, сколько кило вы наберете за праздники 0 77

Дом и сад
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: По науке. Ученые подсчитали, сколько кило вы наберете за праздники

Ученые задались вопросом: сколько веса может набрать человек за период праздников? Они обнаружили, что даже кратковременные всплески чрезмерного чревоугодия могут привести к серьезным изменениям в организме. Это могут быть сбои в работе сердца и иммунной системы, а также нарушение микробиома кишечника.

В рамках работы изучались данные по британцам. Выяснилось, что в праздники среднестатистический британец потребляет около шести тысяч калорий только в Рождество. Такая дозировка в два-три раза превышает рекомендованную.

Эксперты говорят, что излишества в течение нескольких дней могут привести к временному увеличению веса, но вряд ли вызовут существенные или долгосрочные изменения после возвращения к привычному образу жизни.

Значительная часть лишнего веса приходится на задержку воды и накопление лишних углеводов. Кроме того, сказывается и простое скопление пищи, а не отложение жира. Когда режим дня нормализуется, добавится физическая активность, тогда вес уйдет сам собой.

Как отмечает диетолог Дуэйн Меллор, долгое время считалось, что потребление лишних 3000 калорий становится причиной увеличения веса на 0,5 кг. Но это актуально не усредненно для всех. То, насколько быстро человек набирает лишний вес, зависит от целого ряда факторов: пола, размера тела, массы мышц, возраста и уровня физической активности.

Мужчины склонны к более медленному набору веса — это связано с составом тела и способом накопления жира. В результате у двух людей, потребляющих одинаковое количество дополнительных калорий во время Рождества, могут наблюдаться совершенно разные изменения на весах.

Еще 16 лет назад проводили исследование, в рамках которого изучали 195 человек в течение шести-восьми недель каникул. Оказалось, что в среднем за этот период они набрали около 400 граммов. Схожая ученая работа прошла в Швеции — согласно ей оказалось, что у взрослых без ожирения за две-три недели новогодних излишеств добавляется 0,4 кг. У людей с ожирением этот показатель увеличивается до 6,1 кг.

Более позднее британское исследование, результаты которого были опубликованы в журнале PLOS One в 2020 году, наблюдало за более чем 3500 людьми с конца ноября до конца января и выявило среднее увеличение веса на 1,35%, что эквивалентно примерно 1,2 кг.

В первые три месяца после праздников этот вес начинает снижаться. Главное — после праздников взять себя в руки.

Кратковременное вмешательство в период рождественских праздников может помочь предотвратить небольшое увеличение веса, который накапливается со временем и приводит к эпидемии ожирения. Это значит, что несколько дней можно себе позволить расслабиться за столом. И это не повлияет на здоровые привычки.

Читайте нас также:
#наука #питание #ожирение #полезно знать #вес #праздники #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Диетолог раскрыла методики замедления старения
Изображение к статье: Как уговорить супруга провести Новый год дома, а не в гостях?
Изображение к статье: Без стресса и сквозняков: эксперт выделил 5 ошибок при установке новогодней елки
Изображение к статье: Как восстановить голос: советы врача

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему даже опытные владельцы неверно интерпретируют поведение собак
В мире животных
Изображение к статье: Народные приметы на 29 декабря — Аггей Зимоуказчик
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео