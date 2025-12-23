Сплетни — это неизбежная часть нашей жизни. Многие воспринимают их как злобные слухи или бездумное распространение сенсаций, однако исследователи утверждают, что сплетни играют важную роль в нашем общении, обмене информацией и формировании сообществ.

По данным психологов, около 60% времени общения люди посвящают разговорам о тех, кто в данный момент отсутствует.

Почему люди сплетничают?

Некоторые ученые полагают, что сплетни способствовали выживанию наших предков. Эволюционный психолог Робин Данбар выдвинул эту теорию, сопоставив сплетни с ухаживанием, характерным для приматов. Вместо того чтобы вычесывать блох друг у друга, люди общаются. А лучший способ сблизиться — это обсудить других или поделиться неожиданной информацией.

Обсуждая кого-то, можно понять, совпадают ли ваши взгляды с мнением собеседника.

Многочисленные исследования показывают, что сплетни также служат инструментом культурного обучения. Например, обсуждая неприемлемое поведение кого-то, можно продемонстрировать последствия определенных действий. Если в сообществе есть человек, который часто обманывает, и о нем начинают говорить в негативном ключе, коллективная критика может предостеречь других от обмана. Поскольку слухи, как правило, возвращаются к источнику, это может побудить человека пересмотреть свои привычки.



Что говорит физиология

В исследовании 2015 года, опубликованном в журнале Social Neuroscience, ученые изучили активность мозга мужчин и женщин, когда они слышали положительные и отрицательные сплетни о себе, своих близких и знаменитостях. Результаты показали, что люди, слышащие сплетни о себе (как положительные, так и отрицательные), а также негативные слухи о других, проявляли повышенную активность в префронтальной коре мозга, которая отвечает за сложное социальное поведение.

Эксперты связывают это с нашим стремлением выглядеть достойно в глазах окружающих. Негативные сплетни о знаменитостях, в свою очередь, могут вызывать интерес или развлечение.



Как правильно сплетничать

Умение обсуждать других людей можно развить. В сплетнях существуют свои правила, как делать это корректно.

Не обсуждайте человека за его спиной, если ваш собеседник его знает. Это может повлиять на их отношения, а также поставить вас в неловкое положение. Если ваш собеседник решит уточнить информацию у первоисточника, вы рискуете потерять доверие.

Проверяйте достоверность информации, которую вы передаете. Легко превратить сплетню в абсурдный слух, что может навредить репутации обсуждаемого и сделать вас пустословом.

Сплетничайте только с теми, кому доверяете. Обсуждение с незнакомцами может привести к нежелательным последствиям.

Не увлекайтесь сплетнями. Если вы постоянно обсуждаете других, задумайтесь, все ли в порядке в вашей жизни. Возможно, вам стоит сосредоточиться на своих делах, а не на чужих.

Как сплетничать, чтобы не навредить другим

Важно понимать, что граница между безобидными сплетнями и клеветой довольно тонка. Если ваша цель — унизить человека через общественное осуждение, вы уже не сплетничаете, а задеваете его достоинство. Будьте осторожны и избегайте излишней болтливости.

Не выдумывайте. Приукрашивая факты, вы можете навредить репутации человека. Сплетни, как «сломанный телефон», могут искажаться, и в итоге незначительное событие может стать причиной серьезных обвинений.

Не вырывайте события из контекста. Если вы стали свидетелем конфликта, постарайтесь понять, что произошло на самом деле. Например, увидев, как супруги ссорятся, не спешите делиться этим с другими, ведь на следующий день они могут уже мириться, а ваши сплетни окажутся неуместными.

Как прекратить сплетничать

Если вы осознали, что слишком много говорите о других и хотите это изменить, это уже хороший шаг. Многие живут чужими жизнями.

Во-первых, разберитесь в себе. Задайте вопрос: чего вам не хватает в жизни? Заполните этот пробел, чтобы не искать утешение в сплетнях.

Во-вторых, старайтесь меньше говорить и больше слушать. Это поможет вам обдумать свои слова.

Каждый раз, когда вам захочется сплетничать, подумайте, как переключить разговор на менее провокационную тему.

Избегайте обсуждения других за спиной. Если кто-то начинает сплетничать рядом с вами, не участвуйте в разговоре и не слушайте. Убедите себя, что это вам не интересно.

Что делать, когда про вас распускают сплетни

Как реагировать, если вам говорят: «Про тебя рассказывают, что ты... »? Важно сохранять спокойствие!

Не злитесь. Сделайте вдох и выдох, и постарайтесь игнорировать. Это не так важно, займитесь своими делами. Отвечать на сплетни стоит только в том случае, если они мешают вам выполнять свои задачи. Вы можете отреагировать на слухи о себе с добротой: начните относиться к тем, кто говорит о вас за спиной, с пониманием. Это может сбить их с толку и изменить их отношение к вам.



В чем разница между сплетнями и слухами

Сплетни звучат так: «Ты слышала, что Маша купила новую машину?». При этом сама Маша рассказала вам об этом. А слух звучит так: «У Маши появилась машина. Наверное, она в кредиты залезла, не могла же сама накопить?». В слухе присутствуют не только факты, но и домыслы, которые могут восприниматься как равнозначные с самой информацией о покупке. Чувствуете разницу?

Хороших слухов не бывает. Они возникают из желания привлечь внимание с помощью сенсаций. Сплетни могут быть безобидными или даже положительными. Например: «Паша молодец! Вчера я видела, как он помогал маме нести сумки с продуктами». Однако важно помнить, что такие сплетни могут быть искажены через призму восприятия. Например, если сплетница хочет познакомить свою слушательницу с Пашей, она может преувеличить его положительные качества.

День сплетен

Этот необычный праздник отмечается 31 августа, в последний день лета, и называется «День слухов и сплетен». Это возможность поделиться впечатлениями об уходящем сезоне. Также существует зимний праздник — Всемирный день слухов, который отмечается 23 января, когда после новогодних праздников есть о чем поговорить.

Можно отмечать эти дни, однако не стоит превращать каждый день в праздник. Если хочется посплетничать, это можно делать всегда, но с осторожностью.

Какова польза от сплетен

Доцент кафедры организационного поведения в Школе менеджмента Ротмана Мэтью Файнберг подчеркивает, что существуют виды сплетен, которых стоит избегать, например, злые комментарии о внешности. Такие сплетни не имеют смысла.

В 2012 году Файнберг и его коллеги провели исследование, в котором выяснили, что когда испытуемые слышали о антисоциальном поведении другого человека, их частота сердечных сокращений увеличивалась. Однако когда они могли активно сплетничать о ситуации, это успокаивало их. Таким образом, акт сплетни может помочь расслабиться в любом возрасте.

Сплетни также отражают отношения между людьми. Многие ученые считают, что для сплетен выбираются собеседники, к которым испытывают близость. Человек должен чувствовать, что его собеседник не использует информацию против него и не будет обсуждать ее с другими.

Еще одно исследование показало, что сплетни могут предотвратить одиночество, способствовать сближению и служить формой развлечения.

Таким образом, ученые советуют говорить как можно больше. И когда разговор переходит к сплетням, что неизбежно, важно помнить, что из этого может получиться что-то положительное. Главное — понимать свои намерения.