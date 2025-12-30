Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки 0 253

Дом и сад
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки

Празднование Нового года включает в себя определенные ритуалы, которые подчиняются правилам русского языка. Как правильно: «запах мандаринов» или «запах мандарин»? «Он был подшофе» или «под шафе»? А уж с ударениями в новогодних словах и вовсе возникают путаницы.

 

В этой статье мы собрали девять наиболее запутанных слов и выражений.

Верно: отку́порить

Неверно: откупо́рить

Означает выдернуть пробку; открыть что-то закупоренное. Ударение ставится на «у».

Слово образовано от глагола купорить («закупоривать, заделывать»), который, в свою очередь, происходит от термина «купор» — так называли специалиста, занимающегося разливом вина в бочки.

Верно: шампанское нали́то

Тоже верно: на́лито

Ранее норма была строгой: в слове «налито» ударение ставилось на слог с буквой «и» — нали́то. Однако сегодня словари признают правильным и второй вариант: на́лито. При этом в формах женского рода ударение остается стабильным: только на «а» (водка налитА).

Верно: быть подшофе

Неверно: быть под шафе

Подвыпивший, находящийся в состоянии легкого опьянения; веселый — человек подшофе.

Происхождение слова связывают с французским словом chauffe — «нагретый, подогретый алкоголем». В русском языке оно пишется слитно, в одно слово и через «о».

Верно: пьян в стельку

Неверно: пьян встельку

Вероятно, это выражение связано с привычным положением пьяных — лежать на земле, полу или любой горизонтальной поверхности. Оно происходит от слова «стелиться» — распластываться, то есть лежать пластом. Пьяного человека всегда тянет прилечь, особенно если он «перебрал» с алкоголем. Важно помнить, что это наречие пишется раздельно.

Верно: пить на брудершафт

Неверно: пить на бордершафт

Когда человек подшофе или в стельку, он вспоминает о брудершафт. Это слово происходит от немецкого Brüderschaft — «братство». Так называется застольный ритуал, когда два человека, переплетая руки, выпивают, а затем целуются. Это действие символизирует взаимную симпатию и уважение.

Верно: запах мандаринов

Неверно: запах мандарин

Названия плодов, фруктов и овощей мужского рода, оканчивающиеся на твердый согласный, требуют окончания «-ов»: запах мандаринов, апельсинов, бананов.

Верно: лососёвая икра

Неверно: лосо́севая икра

Прилагательное «лососёвый» образовано от слова «лосось». Ударение всегда падает на букву «ё». Вариант «лосОсевый» является ошибочным, хотя и распространенным.

Верно: салат оливье, селёдка под шубой

Неверно: салат «Оливье», «Селёдка под шубой»

Конечно, названия блюд следует выделять в кавычках, например, салат «Зимний».

Тем не менее, популярность некоторых блюд сделала их нарицательными. Именно это произошло с оливье и селёдкой под шубой. Поэтому слова пишутся со строчной буквы и без кавычек.

Кстати, оба варианта правильны: и селедка, и сельдь под шубой. Однако сельдь — официальный, чаще встречается в меню, а селёдка — в разговорной речи.

Верно: Дед Мороз

Неверно: дед Мороз, Дед-Мороз

И самое главное: когда речь идет о новогоднем волшебнике, правильный вариант только один — Дед Мороз. Имена и названия сказочных персонажей необходимо писать с прописной буквы: Красная Шапочка, Серый Волк.

При этом обе части склоняются: письмо Деду Морозу, подарки от Деда Мороза.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Изображение к статье: Народные приметы на 29 декабря — Аггей Зимоуказчик

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.
Бизнес
Изображение к статье: Во Франции рассказали о проблемах из-за кредита Киеву
В мире
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео