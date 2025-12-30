Празднование Нового года включает в себя определенные ритуалы, которые подчиняются правилам русского языка. Как правильно: «запах мандаринов» или «запах мандарин»? «Он был подшофе» или «под шафе»? А уж с ударениями в новогодних словах и вовсе возникают путаницы.

В этой статье мы собрали девять наиболее запутанных слов и выражений.

Верно: отку́порить

Неверно: откупо́рить

Означает выдернуть пробку; открыть что-то закупоренное. Ударение ставится на «у».

Слово образовано от глагола купорить («закупоривать, заделывать»), который, в свою очередь, происходит от термина «купор» — так называли специалиста, занимающегося разливом вина в бочки.

Верно: шампанское нали́то

Тоже верно: на́лито

Ранее норма была строгой: в слове «налито» ударение ставилось на слог с буквой «и» — нали́то. Однако сегодня словари признают правильным и второй вариант: на́лито. При этом в формах женского рода ударение остается стабильным: только на «а» (водка налитА).

Верно: быть подшофе

Неверно: быть под шафе

Подвыпивший, находящийся в состоянии легкого опьянения; веселый — человек подшофе.

Происхождение слова связывают с французским словом chauffe — «нагретый, подогретый алкоголем». В русском языке оно пишется слитно, в одно слово и через «о».

Верно: пьян в стельку

Неверно: пьян встельку

Вероятно, это выражение связано с привычным положением пьяных — лежать на земле, полу или любой горизонтальной поверхности. Оно происходит от слова «стелиться» — распластываться, то есть лежать пластом. Пьяного человека всегда тянет прилечь, особенно если он «перебрал» с алкоголем. Важно помнить, что это наречие пишется раздельно.

Верно: пить на брудершафт

Неверно: пить на бордершафт

Когда человек подшофе или в стельку, он вспоминает о брудершафт. Это слово происходит от немецкого Brüderschaft — «братство». Так называется застольный ритуал, когда два человека, переплетая руки, выпивают, а затем целуются. Это действие символизирует взаимную симпатию и уважение.

Верно: запах мандаринов

Неверно: запах мандарин

Названия плодов, фруктов и овощей мужского рода, оканчивающиеся на твердый согласный, требуют окончания «-ов»: запах мандаринов, апельсинов, бананов.

Верно: лососёвая икра

Неверно: лосо́севая икра

Прилагательное «лососёвый» образовано от слова «лосось». Ударение всегда падает на букву «ё». Вариант «лосОсевый» является ошибочным, хотя и распространенным.

Верно: салат оливье, селёдка под шубой

Неверно: салат «Оливье», «Селёдка под шубой»

Конечно, названия блюд следует выделять в кавычках, например, салат «Зимний».

Тем не менее, популярность некоторых блюд сделала их нарицательными. Именно это произошло с оливье и селёдкой под шубой. Поэтому слова пишутся со строчной буквы и без кавычек.

Кстати, оба варианта правильны: и селедка, и сельдь под шубой. Однако сельдь — официальный, чаще встречается в меню, а селёдка — в разговорной речи.

Верно: Дед Мороз

Неверно: дед Мороз, Дед-Мороз

И самое главное: когда речь идет о новогоднем волшебнике, правильный вариант только один — Дед Мороз. Имена и названия сказочных персонажей необходимо писать с прописной буквы: Красная Шапочка, Серый Волк.

При этом обе части склоняются: письмо Деду Морозу, подарки от Деда Мороза.