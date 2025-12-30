Длинные шнурки, цепочки, шарфы, банты и пуговицы на игрушках могут стать причиной асфиксии, поэтому их следует удалить. Кроме того, как отмечает врач-педиатр Валентина ФЕЩЕНКО, возможно возникновение аллергии на химические компоненты, из которых изготовлены игрушки. Наконец, в таких предметах может скапливаться пыль и грязь, что также иногда вызывает аллергические реакции у детей.

Если ребенок привык спать с мягкой игрушкой, не стоит резко отнимать у него эту привычку, так как такие предметы часто оказывают успокаивающее действие и помогают быстрее заснуть.

Выбирайте игрушки из гипоаллергенных материалов и стирайте их хотя бы раз в две недели. Когда малыш уснет, игрушку можно положить рядом.