Можно ли ребенку спать с мягкой игрушкой? 0 90

Дом и сад
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Существуют определенные риски.

 

Длинные шнурки, цепочки, шарфы, банты и пуговицы на игрушках могут стать причиной асфиксии, поэтому их следует удалить. Кроме того, как отмечает врач-педиатр Валентина ФЕЩЕНКО, возможно возникновение аллергии на химические компоненты, из которых изготовлены игрушки. Наконец, в таких предметах может скапливаться пыль и грязь, что также иногда вызывает аллергические реакции у детей.

Если ребенок привык спать с мягкой игрушкой, не стоит резко отнимать у него эту привычку, так как такие предметы часто оказывают успокаивающее действие и помогают быстрее заснуть.

Выбирайте игрушки из гипоаллергенных материалов и стирайте их хотя бы раз в две недели. Когда малыш уснет, игрушку можно положить рядом.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
