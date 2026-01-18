Baltijas balss logotype
Какой торф выбрать для компостирования? 0 77

Дом и сад
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какой торф выбрать для компостирования?

Существует несколько типов торфа. Какой из них наиболее подходит для создания компоста?

 

Низинный торф с уровнем разложения 40-60% и кислотностью выше 5,5 считается не самым подходящим для компостирования.

Верховой торф, в отличие от других типов, лучше всего поглощает жидкие отходы животных и аммиачный азот из навоза. Использование верхового торфа позволяет получить компост высокого качества.

Качество компоста на основе торфа и навоза можно улучшить, добавляя фосфоритную муку или фосфогипс в количестве до 3% от общего веса компостной массы. Для легких почв рекомендуется добавлять калийную соль или хлористый калий в объеме 0,5-1% от общей массы компоста.

Оставить комментарий

