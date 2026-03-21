Слышал, что даже обычная ходьба по лестнице может укрепить здоровье. А есть ли какие-то правила, чтобы она оказала больший эффект на организм?

Следует соблюдать технику ходьбы, отмечает фитнес-тренер Светлана БУТОВА.

Наступать на ступеньку нужно всей стопой. Это позволит избежать возможных травм и растяжений. Устойчивое положение стопы поможет равномерно распределить нагрузку при переносе веса тела с одной ноги на другую. Передвигаться нужно в удобной обуви – точно нужно отказаться от высокого каблука или платформы. Не нужно бежать по ступенькам, двигайтесь в комфортном темпе.

Следите за дыханием – не задерживайте его, дышите через нос, правильное дыхание поможет избежать одышки и неприятных ощущений. Регулярный подъем по лестнице поможет укрепить мышцы ног, улучшить подвижность суставов.