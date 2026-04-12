Хотя мы и сами неоднократно писали, что правильнее всего водку закусывать, причем горячей белковой пищей, традиция запивать ее все-таки существует. А раз так, давайте разберемся, как правильно. Если даже британские ученые на этот счет молчат, не говоря уж про остальных, придется самим.

С одной стороны, запивка разбавляет водку, делая ее действие не таким резким. С другой — разбавляет она и жиры, присутствующие в закуске, снижая их нейтрализующее действие. А еще снижается концентрация фермента под названием алкогольдегидрогеназа, который у мужчины присутствует и в желудке, и в крови (у женщин — только в крови) и отвечает за переработку алкоголя. Вывод простой: если у вас накрыт стол с доброй мясной или рыбной закуской, бросайте идею с запивкой, не нужна она вам. А вот если меню скромное, а попойка неизбежна — ну, что поделать, лучше уж запивать, чем закусывать карамелькой. Ферменты ферментами, но одни они с водкой справляются плохо.

Ничего газированного

Для начала — никаких газированных напитков, минеральная вода не исключение. Пузырьки ускоряют всасывание алкоголя. Именно ради этого пьют виски с содовой. Но мы же с вами не будем весь вечер сидеть с одним стаканом, так что это не наш путь.

В сочетании с водкой страшнее газировки только пиво. Запивать пивом водку можно, только если вы поставили перед собой цель быстро затуманить сознание.

Сладкие соки, содержащие сахар морсы — тоже нет. Равно как и соки без добавления сахара, но сладкие от природы. Сахар или фруктозу организму тоже надо переработать — получается конкуренция с алкоголем за внимание ее величества печени. Как следствие, опьянение наступает раньше.

Энергетические напитки, помимо того что они сладкие, под водку категорически противопоказаны. Они дают дополнительную нагрузку на сердце, и это отнюдь не теоретические выкладки.

Молоко, березовый сок, рассол

Молоко и молочнокислые продукты? С точки зрения химии они могут быть отличной запивкой. Животные жиры замедляют усвоение алкоголя, опьянение получается более мягким и наступает постепенно. Но с закуской такая запивка сочетается слабо. Не говоря уж про эстетическую сторону вопроса — собутыльники вас не поймут. Лучше оставьте кефир на утро.

Так что же остается? Подойдут несладкие соки: томатный, березовый (почти вода, но с минералами, витаминами, микроэлементами). Еще — не слишком концентрированные рассолы: огуречный, а лучше капустный, в нем янтарная кислота. Последняя помогает минимизировать алкогольное отравление.

А как же вода? В теории это универсальный разбавитель, но на практике от запивки водой радости мало. Однако если перед сном, через час-другой после принятия водки, выпить два-три стакана воды, похмелье наутро будет не таким острым. Алкоголь обезвоживает организм, так что упреждающий удар совсем не помешает.