Лук всегда считался полезным, особенно при профилактике простуды и гриппа. Однако исследователи из Южной Кореи обнаружили еще одно уникальное свойство этого продукта.

Издание Science XXI, ссылаясь на журнал International Journal of Molecular Sciences, сообщило о завершении учеными нового исследования, посвященного репчатому луку. Было установлено, что этот продукт, входящий в наш рацион, способен предотвращать развитие рака.

Ученые из Южной Кореи подтвердили, что лук обладает сильными антиопухолевыми свойствами. Регулярное потребление этого овоща даже не ежедневно снижает риск возникновения опухолей в различных органах, включая мозг, печень, желудок, легкие и молочные железы.

Активные компоненты лука, такие как флавоноиды, антиоксиданты аллицин и апигенин, а также сероорганические соединения, способствуют предотвращению злокачественного превращения клеток, блокируют их патологические изменения и препятствуют распространению по другим системам организма.

Самые ценные соединения сосредоточены именно во внешних слоях луковицы, поэтому для сохранения максимальной пользы рекомендуется не удалять их. При этом способ приготовления оказывает незначительное влияние на свойства лука: он остается полезным как в свежем виде, так и после тепловой обработки.