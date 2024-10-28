Рецепты долголетия у каждого свои. Одни придерживаются строгой диеты всю жизнь, другие игнорируют правильное питание, фокусируясь на полезных привычках. Бывший врач из Канады считает, что его долголетие обусловлено физической активностью и любимым продуктом, к которому он пристрастился в шесть лет.

Журналисты, беседовавшие с Уильямом, – так зовут долгожителя, которому уже за 100 лет, сообщили, что он родился в Великобритании в 1922 году. После переезда в Канаду в 35 лет, будучи врачом по образованию, он всю жизнь помогал людям. Работу бросил только когда отметил 85-летие, но до сих пор дает советы о здоровье.

Отвечая на вопросы журналистов о долголетии, Уильям утверждает, что секрет в работе. Его профессиональная деятельность не давала расслабиться, всегда поддерживая в тонусе, ведь врач должен быть образцом для пациентов. Кроме того, он по-прежнему активно занимается спортом, каждый день много ходит и поднимает тяжести.

Его любимым продуктом, который он употребляет регулярно, являются сардины. Уильям полюбил эту рыбу задолго до того, как стало известно о пользе жирных кислот омега-3. Он начал их употреблять в шесть лет и с тех пор сардины постоянно присутствуют в его рационе.

Долгожитель утверждает, что в сардинах содержится много полезных веществ, таких как калий, железо и кальций, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и помогают контролировать давление.