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Поедание мяса дало мощный толчок человеческой эволюции 0 410

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Поедание мяса дало мощный толчок человеческой эволюции

В свежем исследовании раскрывается, как генетический вариант rs34590044-A мог воздействовать на рост и уровень обмена веществ человека, связанный с потреблением мяса.

Мясо стало основным элементом в нашей эволюции, изменив и диету, и биологию. Ген ACSF3, находящийся в митохондриях, регулирует расщепление аминокислот, особенно тех, что находятся в мясе. Увеличение его экспрессии приводит к ускорению метаболизма и развитию костей.

Исследователи проанализировали данные почти полумиллиона человек и обнаружили свыше 6 тыс. генетических вариантов, связанных с ростом и обменом веществ, но rs34590044-A выделялся особым образом. Эксперименты с мышами показали, что при наличии этого варианта и мясной диеты они вырастали более крупными и расходовали больше энергии.

Древняя ДНК подтверждает, что этот ген был распространён среди культур, питающихся мясом. Эволюция адаптировалась к изменениям в питании: с ростом потребления мяса увеличивалась частота этого варианта, что подчеркивает связь между диетой и развитием человеческого организма.

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