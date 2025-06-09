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Ученые рассказали об удивительной пользе манго: исследование 0 728

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Ученые рассказали об удивительной пользе манго: исследование

В научной статье, опубликованной в Journal of the American Nutrition Association, ученые продемонстрировали, что употребление манго благотворно влияет на работу сердца и обмен веществ.

В исследовании приняли участие женщины в возрасте от 50 до 70 лет с избыточной массой тела. Каждый день они съедали по 330 граммов мякоти манго сорта Атаулфо. Через 14 дней эксперты отметили снижение систолического и диастолического артериального давления, а также уровня общего холестерина. Кроме того, было установлено, что этот экзотический фрукт помогает сглаживать резкие колебания уровня глюкозы в крови после приема пищи.

При этом микроциркуляция крови у участниц осталась без изменений. По мнению авторов исследования, более продолжительный курс приема манго и меньшие дозы могут оказаться еще более эффективными.

Также отмечается, что манго богато бета-каротином, калием, витамином С, растворимой клетчаткой, полифенолами и другими полезными веществами.

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