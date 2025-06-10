Что включить в рацион для продления жизни: учёные советуют важный компонент

Диета, включающая в себя ежедневное употребление некоторых продуктов может снизить риск преждевременной смерти и продлить жизнь.

Новое исследование, проведённое учёными из Университета Квинс в Белфасте и опубликованное в журнале Nature Food, показало, что регулярное потребление разнообразных продуктов, богатых флавоноидами, способно уменьшить вероятность развития хронических заболеваний и повысить шансы на долгую жизнь.

Отмечается, что пища с высоким содержанием флавоноидов, такая как чай, ягоды, тёмный шоколад, яблоки, апельсины, помогает предотвратить появление таких болезней, как диабет 2-го типа, онкологические заболевания, а также сердечно-сосудистые и неврологические недуги, включая болезнь Паркинсона.

Исследователи подчеркнули, что лабораторные и клинические данные свидетельствуют о различном воздействии отдельных флавоноидов на здоровье: одни помогают снижать артериальное давление, другие регулируют уровень холестерина, а третьи уменьшают воспалительные процессы в организме.

В рамках исследования учёные проанализировали данные о состоянии здоровья 120 тысяч человек в возрасте от 40 до 70 лет на протяжении десяти лет — впервые в истории в таком широком масштабе — с целью выявить пользу именно разнообразного потребления флавоноидов, а не только их общего количества. По итогам работы они сделали вывод, что сочетание высокого объёма флавоноидов с их разнообразием может заметно улучшить состояние здоровья.