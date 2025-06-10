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Назван продукт, снижающий холестерин 0 911

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Назван продукт, снижающий холестерин

Ученые и врачи регулярно проверяют продукты на предмет их потенциальной пользы для здоровья человека. Одни из таких — фасоль и нут. Они способствуют снижению уровня холестерина. А значит, потенциально предупреждают инфаркты и инсульты.

Новое исследование показало, что те, кто в течение трех месяцев добавлял консервированный продукт в свой рацион ежедневно, получил на выходе снижение уровня вредных жиров. Также позитивным воздействием отличается черная фасоль.

Эксперты призывают людей с высоким уровнем холестерина заменить «менее полезные» продукты фасолью — консервированной, сушеной или замороженной.

«Существует множество способов включить фасоль в свой ежедневный рацион, чтобы без больших затрат поддержать общее состояние здоровья и снизить риск хронических заболеваний», — говорят они.

Предполагается, что нут и фасоль могут повышать уровень полезных бактерий, живущих в кишечнике. Именно эти микроорганизмы помогают выводить вредный холестерин. Его связывают с потенциальным риском инфаркта и инсульта, ведь избыток липопротеинов низкой плотности может образовывать бляшки. Последние закупоривают артерии, ограничивая приток крови к важным органам.

В 12-недельном исследовании было проведено обследование 72 пациентов с преддиабетом, чтобы выяснить, как включение бобов в ежедневный рацион повлияло на их здоровье. Как отмечают эксперты, у диабетиков риск развития болезней сердца в два раза выше. Кроме того, 3/4 людей с диабетом имеют повышенный холестерин.

Участникам случайным образом поручили съедать по одной чашке черной фасоли, нута или риса (это была контрольная группа) каждый день в течение 12 недель. В начале, в середине и через шесть недель брали анализы крови, с помощью которых следили за уровнем холестерина, сахара и показателей воспаления.

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#здоровое питание
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