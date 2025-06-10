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Низкокалорийные диеты увеличивают вероятность депрессии 0 403

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Низкокалорийные диеты увеличивают вероятность депрессии

Низкокалорийная диета способна увеличить вероятность появления депрессивных признаков, установили эксперты после анализа данных свыше 28 тыс. жителей США. Итоги размещены в BMJ Nutrition, Prevention & Health.

У добровольцев оценили выраженность депрессии. Как оказалось, у придерживавшихся режима питания с малым количеством калорий показатели признаков депрессии были выше. Наиболее ярко данная корреляция была выражена у участников с лишним весом.

По словам экспертов, это обусловлено тем, что подобные диеты нередко вызывают нехватку белка, железа, витаминов группы В, омега-3 и прочих полезных веществ. Помимо того, такой рацион способен спровоцировать стресс, снизить уровень энергии и ухудшить эмоциональное состояние.

К тому же выяснилось, что мужчины, которые соблюдали низкокалорийные диеты, чаще имели нарушения когнитивной и эмоциональной сферы, а также чаще жаловались на психосоматику.

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