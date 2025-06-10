Вегетарианцы более властолюбивы и склонны к бунту, чем кажется

Новое исследование ставит под сомнение стереотип о вегетарианцах как о миролюбивых и мягких людях.

Психолог Джон Б. Незлек провел обширное исследование, охватившее более 3800 участников в США и Польше, и выяснил, что вегетарианцы, как правило, более бунтарские по своей природе, чем их всеядные сверстники.

Они менее склонны следовать традициям и нормам, а также проявляют меньшую доброжелательность. Вместо этого они получают более высокие оценки в тестах по параметрам достижения, стимуляции и власти.

На данный момент в мире насчитывается более 1,5 миллиарда вегетарианцев, что составляет около 22 % населения. Причины выбора вегетарианства разнообразны: от религиозных убеждений до соображений здоровья и экологии.

Исследование Незлека использовало “Опросник ценностей портрета Шварца”, чтобы измерить приоритеты участников. Результаты показали, что вегетарианцы чаще поддерживают ценности, связанные с личным успехом и преодолением трудностей, что делает их более склонными к бунту против общепринятой культуры потребления мяса.

Таким образом, вегетарианцы представляют собой меньшинство, которое бросает вызов существующим ожиданиям. Хотя ранее считалось, что они более доброжелательны и ориентированы на общество, новое исследование показывает, что их мотивация сосредоточена на успехе и личностном росте.