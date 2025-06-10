Baltijas balss logotype

Вегетарианцы более властолюбивы и склонны к бунту, чем кажется 0 309

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Вегетарианцы более властолюбивы и склонны к бунту, чем кажется

Новое исследование ставит под сомнение стереотип о вегетарианцах как о миролюбивых и мягких людях.

Психолог Джон Б. Незлек провел обширное исследование, охватившее более 3800 участников в США и Польше, и выяснил, что вегетарианцы, как правило, более бунтарские по своей природе, чем их всеядные сверстники.

Они менее склонны следовать традициям и нормам, а также проявляют меньшую доброжелательность. Вместо этого они получают более высокие оценки в тестах по параметрам достижения, стимуляции и власти.

На данный момент в мире насчитывается более 1,5 миллиарда вегетарианцев, что составляет около 22 % населения. Причины выбора вегетарианства разнообразны: от религиозных убеждений до соображений здоровья и экологии.

Исследование Незлека использовало “Опросник ценностей портрета Шварца”, чтобы измерить приоритеты участников. Результаты показали, что вегетарианцы чаще поддерживают ценности, связанные с личным успехом и преодолением трудностей, что делает их более склонными к бунту против общепринятой культуры потребления мяса.

Таким образом, вегетарианцы представляют собой меньшинство, которое бросает вызов существующим ожиданиям. Хотя ранее считалось, что они более доброжелательны и ориентированы на общество, новое исследование показывает, что их мотивация сосредоточена на успехе и личностном росте.

Читайте нас также:
#здоровое питание
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как чувствительность к горькой пище связана с заболеваниями почек и биполярным расстройством
Как чувствительность к горькой пище связана с заболеваниями почек и биполярным расстройством
Забудьте про картошку фри — летом пора готовить хрустящие кабачки в кляре
Забудьте про картошку фри — летом пора готовить хрустящие кабачки в кляре
Диетолог рассказала, чем чрезвычайно опасны мукбанги
Диетолог рассказала, чем чрезвычайно опасны мукбанги
Что полезно для щитовидной железы? Врач назвала продукты, которые стоит есть каждый день
Что полезно для щитовидной железы? Врач назвала продукты, которые стоит есть каждый день
Лимон внезапно признан самым полезным фруктом — вот за что
Лимон внезапно признан самым полезным фруктом — вот за что 304
Кладезь витаминов и проблем: стало известно, при каких заболеваниях нельзя есть руколу
Кладезь витаминов и проблем: стало известно, при каких заболеваниях нельзя есть руколу 530
Маринованные кабачки по-корейски быстрого приготовления: очень вкусный рецепт
Маринованные кабачки по-корейски быстрого приготовления: очень вкусный рецепт 1435
Полный список продуктов. Что можно и нельзя есть в Петров пост в 2025 году
Полный список продуктов. Что можно и нельзя есть в Петров пост в 2025 году 331

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 4
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 22
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 45
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 44
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 66
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 60
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 4
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 22
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 45

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео