Ученые нашли продукты, снижающие риск ранней смерти — их эффективность «проверяли» 10 лет

Добавьте в свой день горсть черники и чашку зеленого чая — ученые говорят, что это существенно «поправит» ваше здоровье.

Группа исследователей из разных стран поделилась с журналом Nature Food результатами масштабной 10-летней работы.

Эксперты проанализировали рацион более 120 тысяч человек в возрасте 40–70 лет и выяснили, что регулярное потребление продуктов, богатых флавоноидами, связано со снижением риска хронических заболеваний и преждевременной смерти.

Например, 500 мг флавоноидов в день (примерно 2 чашки чая) снижали общий риск смертности на 16%, а риск развития диабета 2 типа, болезней сердца, легких и нейродегенеративных нарушений — на 20%.

Важно не только количество получаемых флавоноидов, но и разнообразие их источников. Больше всего соединений содержится в чернике, клубнике, яблоках, винограде, цитрусовых, зеленом чае и какао.

Как отметил научный сотрудник Университета Эдит Коуэн (Австралия) Бенджамин Парментер, фокус на одном конкретном продукте неэффективен. Лучше включать в рацион больше разных фруктов, ягод и напитков для укрепления сосудов, борьбы с воспалением и поддержки здоровья мозга.